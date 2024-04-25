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    В Петербурге пенсионер упал с голубятни и получил тяжелейшие травмы

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    Верность редкому по нынешним временам хобби стала причиной попадания в больницу 87-летнего петербургского пенсионера. По данным «Фонтанки», 25 апреля мужчина получил серьезные и многочисленные травмы при падении с голубятни.

    Предварительно, все случилось возле дома 35 по улице Орджоникидзе. Медики диагностировали травму головы, разрыв органов, переломы двух ребер, перелом позвоночника — и это еще не полный список повреждений.

    Состояние пациента врачи определили как крайне тяжелое и поместили его в шоковую реанимацию.

    Напомним, голубятни (голубиные станции) в Петербурге были с конца 19-го века — тогда голубиная почта считалась хорошим средством связи наряду с телеграфом, голуби были под присмотром Генштаба. В советское время голубеводство тоже поощрялось как потенциально военный проект. К концу 20-го века популярность увлечения снизилась, и в последние годы, по данным энтузиастов, число голубятен не превышало трех десятков.

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    Падение с голубятни
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