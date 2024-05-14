«ЛОМО» переходит в состав концерна «Калашников» и меняет генерального директора

Акционерное общество ЛОМО переходит в состав концерна «Калашников» и с 20 мая меняет генерального директора. Об этом 14 мая стало известно «Фонтанке». Накануне на предприятии состоялся совет директоров, а сегодня рабочим завода объявили обе новости.
— Да, это правда, — грядущие изменения на «ЛОМО» подтвердил «Фонтанке» генеральный директор Александр Аронов.
О том, на каких условиях «ЛОМО» войдет в состав концерна, Александр Аронов не уточнил. «Пока еще не знаю», — ответил он. Останется ли он на предприятии, или покинет его, он тоже не уточнил.
На вопрос о том, чем планирует заняться, если все же придется уйти с «ЛОМО», Александр Аронов отметил, что пока не думал, но без дела не останется.
— Чем заняться есть всегда, — заключил он.
АО «ЛОМО» ведет свою историю с 1914 года. В 1993 году ЛОМО было приватизировано и получило название ОАО «ЛОМО». Предприятие занимается производством и реализацией оптико-механических и оптоэлектронных приборов. Судя по данным СПАРК, минувший, 2023 год «ЛОМО» закрыло с выручкой 8,5 миллиарда рублей, и чистым убытком в 211,4 миллиона рублей. Предыдущий, 2022 год, компания также закрыла с чистым убытком, правда, менее внушительным — в 73,6 миллиона рублей, при этом сумела выручить 5,1 миллиарда рублей. Общая стоимость чистых активов на конец 2023 года превысила 20 миллиардов рублей.