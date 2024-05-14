«ЛОМО» переходит в состав концерна «Калашников» и меняет генерального директора

Акционерное общество ЛОМО переходит в состав концерна «Калашников» и с 20 мая меняет генерального директора. Об этом 14 мая стало известно «Фонтанке». Накануне на предприятии состоялся совет директоров, а сегодня рабочим завода объявили обе новости.



— Да, это правда, — грядущие изменения на «ЛОМО» подтвердил «Фонтанке» генеральный директор Александр Аронов.

О том, на каких условиях «ЛОМО» войдет в состав концерна, Александр Аронов не уточнил. «Пока еще не знаю», — ответил он. Останется ли он на предприятии, или покинет его, он тоже не уточнил.