12,7 млрд рублей федеральный центр выделит на петербургские дороги за 4 года

Губернатор Александр Беглов подписал постановления об одобрении соглашений с федеральным центром, о трансферте в бюджет Петербурга на 12,7 млрд рублей. Более трети выделят уже в 2021 году.



Как сообщает Смольный 30 декабря, соглашения заключаются между Федеральным дорожным агентством и правительством Санкт-Петербурга. С 2021-го по 2023 год предполагается привлечь дополнительно 12,7 млрд рублей, эти деньги пойдут на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также на дорожные работы по проекту «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».