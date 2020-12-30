12,7 млрд рублей федеральный центр выделит на петербургские дороги за 4 года

Губернатор Александр Беглов подписал постановления об одобрении соглашений с федеральным центром, о трансферте в бюджет Петербурга на 12,7 млрд рублей. Более трети выделят уже в 2021 году.
Как сообщает Смольный 30 декабря, соглашения заключаются между Федеральным дорожным агентством и правительством Санкт-Петербурга. С 2021-го по 2023 год предполагается привлечь дополнительно 12,7 млрд рублей, эти деньги пойдут на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также на дорожные работы по проекту «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».
В числе проектов — подключение делового квартала Лахта Центр, реконструкция Петрозаводского шоссе, строительство развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом, строительство Южной широтной магистрали, реконструкция Лиговского путепровода. Объем ассигнований на 2021 год — 4,7 млрд.
Осенью 2019 года вице-премьер Максим Акимов провел совещание в Петербурге, где сообщил, что Москва готова до 2024 года выделить 13 млрд на 5 этих проектов. Софинансирование уже заложено в бюджет. Кроме них, федеральный центр участвует в строительстве Широтной магистрали скоростного движения.
Утверждено софинансирование первого участка трассы в размере 10 млрд рублей за 4 года.