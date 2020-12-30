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Транспортный «подвед» Смольного подал заявление в МВД о возможном мошенничестве при разработке КИСУ. Экс-подрядчик обратился к президенту и прокурору

Руководитель «Организатора перевозок» Ренат Ягудин направил заявление в полицию по поводу возможных мошеннических действий при выполнении контракта на разработку комплексной информационной системы управления общественным транспортом в Петербурге. НТЦ «Измеритель», исполнитель контракта, видит в СМИ клевету и ищет заступничество в правительстве и Кремле.

Факт направления заявления Ягудин 30 декабря подтвердил «Фонтанке». «На наш взгляд, работы не выполнены, но оплачены, — пояснил он. — Хотя мы не являемся заказчиками (заказчик — комитет по информатизации и связи. — Прим. ред.), мы, скажем так, технический заказчик. Работать нам было бы. Если результата нет, скорее всего, условно говоря, есть фактура для работы правоохранительных органов».

В данный момент комитет по информатизации и экс-подрядчик НТЦ «Измеритель» выясняют отношения в арбитраже. На вопрос, почему дело было решено перевести в уголовную плоскость, Ягудин ответил: «Арбитраж — это о взыскании денежных средств, если что-то не выполнено. А здесь речь идет о возможных злоупотреблениях тех лиц, которые что-то принимали и оплачивали».

НТЦ «Измеритель» в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию продемонстрировал «Фонтанке» виртуальную стопку документов. По большей части они представляют собой претензии к СМИ, которые описывают этот сюжет и которые, по мнению компании, публиковали порочащие недостоверные сведения. Претензионные письма направлены самим этим средствам массовой информации, но не только. Есть также обращения в администрацию президента, правительство, МВД, Генпрокуратуру, Минкомсвязи, Роскомнадзор, городскую прокуратуру и в правительство Петербурга. НТЦ «Измеритель» не исключает, что к публикациям может быть причастен Смольный, который якобы хочет за счет возбуждения уголовного дела укрепить свои позиции в арбитраже

Работы по нескольким этапам контракта на КИСУ за 756 млн принимал комитет по информатизации. Однако ближе к окончательной сдаче работ чиновники сначала признали систему не пригодной к использованию, а в конце 2019 года — расторгли контракт в одностороннем порядке. Экс-глава комитета Денис Чамара сделал это фактически в последний день своей работы в Смольном. НТЦ «Измеритель» оспаривает это решение в суде. Всего по контракту успели выплатить порядка 330 млн.

Введение КИСУ, которая должна была заменить две существующие системы, увязывали по срокам с запуском транспортной реформы. В итоге в 2020 году не случилось ни того, ни другого, реформа перенесена на 2022 год. В начале декабря 2020 года в ЗакСе компания «Аником» представляла свои предложения по КИСУ, на презентации присутствовали и чиновники Смольного. Одним из соучредителей «Аникома» является «Штрих групп», аффилированный с НТЦ «Измеритель».

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Комментарии (2)

chip1
Модер, курва, чем тебе мой пост предыдущий не понравился?)
263836471
330 "лимонов" бюджетных денег пропали навсегда, судебные споры будут тянуться годами...
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