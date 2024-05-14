В Петербурге появится маткапитал за четвертого и последующих детей

В Петербурге планируется ввести выплаты регионального материнского капитала за четвертого и последующих детей. Об этом 14 мая в ходе отчета перед Заксобраинем города рассказал губернатор Александр Беглов в БКЗ «Октябрьский».



«Он будет начисляться при рождении четвертого, пятого и всех последующих детей. Этого не было», - сказал градоначальник.

В Петербурге в настоящее время выплачивают маткапитал за рождение или усыновление третьего ребенка. В 2024 году выплата составляет 203 тысячи рублей.

Кроме того, будет внесен законопроект о повышении премии за заслуги в воспитании семей. За заслуги III степени - с 25 до 100 тысяч рублей, для заслуги II степени - с 50 до 300 тысяч рублей, за заслуги в воспитании детей I степени - со 100 до 500 тысяч рублей.