В Петербурге парили лазурные автобусы. Обошлось без возгорания

В течение дня петербуржцы дважды наблюдали за окутанными паром лазурными автобусами. Первое «задымление» случилось утром — на Парашютной улице. Второе ближе к вечеру — на перекрёстке Народной улицы и Дальневосточного проспекта.



Утренние сообщения в соцсетях о том, что задымил лазурный автобус на Парашютной, распространялись с видео. На нём было видно, как транспорт застыл на проезжей части. В компании АО «Третий парк» рассказали «Фонтанке», что страшного ничего не произошло: вытек антифриз, поэтому образовался пар.

На фото, сделанном на перекрёстке Народной улицы и Дальневосточного проспекта, масштабы задымления гораздо внушительнее. Пассажиров высадили.