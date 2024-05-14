В Петербурге парили лазурные автобусы. Обошлось без возгорания

В течение дня петербуржцы дважды наблюдали за окутанными паром лазурными автобусами. Первое «задымление» случилось утром — на Парашютной улице. Второе ближе к вечеру — на перекрёстке Народной улицы и Дальневосточного проспекта.
Утренние сообщения в соцсетях о том, что задымил лазурный автобус на Парашютной, распространялись с видео. На нём было видно, как транспорт застыл на проезжей части. В компании АО «Третий парк» рассказали «Фонтанке», что страшного ничего не произошло: вытек антифриз, поэтому образовался пар.
На фото, сделанном на перекрёстке Народной улицы и Дальневосточного проспекта, масштабы задымления гораздо внушительнее. Пассажиров высадили.
Но и тут перевозчик — СПб ГУП «Пассажиравтотранс» сообщил, что на самом деле ни задымления, ни возгорания не было — сработала система пожаротушения. Причины ее «срабатывания» не называются.
Когда петербуржцы видят дымящийся автобус, у них есть повод для беспокойства. Еще год назад «Фонтанка» писала о том, что в Петербурге горели 12 автобусов разных компаний. Первыми вспыхнули МАЗы «Домтрансавто», потом подключились ЛиАЗы «Третьего парка», а затем, после паузы, — «Волгабасы» и у «Вест-Сервиса». Трижды в сводку попадал и городской «Пассажиравтотранс». На проблему тогда обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на одном из своих совещаний поднял тему горящих лазурных автобусов — МАЗов из Белоруссии, высказал версию, что горят они, потому что их обслуживает «какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов».