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    В Петербурге парили лазурные автобусы. Обошлось без возгорания

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    7 комментариев

    В течение дня петербуржцы дважды наблюдали за окутанными паром лазурными автобусами. Первое «задымление» случилось утром — на Парашютной улице. Второе ближе к вечеру — на перекрёстке Народной улицы и Дальневосточного проспекта.

    Утренние сообщения в соцсетях о том, что задымил лазурный автобус на Парашютной, распространялись с видео. На нём было видно, как транспорт застыл на проезжей части. В компании АО «Третий парк» рассказали «Фонтанке», что страшного ничего не произошло: вытек антифриз, поэтому образовался пар.

    На фото, сделанном на перекрёстке Народной улицы и Дальневосточного проспекта, масштабы задымления гораздо внушительнее. Пассажиров высадили.

    Но и тут перевозчик — СПб ГУП «Пассажиравтотранс» сообщил, что на самом деле ни задымления, ни возгорания не было — сработала система пожаротушения. Причины ее «срабатывания» не называются.

    Фото: читатель «Фонтанки» Артем
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    Когда петербуржцы видят дымящийся автобус, у них есть повод для беспокойства. Еще год назад «Фонтанка» писала о том, что в Петербурге горели 12 автобусов разных компаний. Первыми вспыхнули МАЗы «Домтрансавто», потом подключились ЛиАЗы «Третьего парка», а затем, после паузы, — «Волгабасы» и у «Вест-Сервиса». Трижды в сводку попадал и городской «Пассажиравтотранс». На проблему тогда обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на одном из своих совещаний поднял тему горящих лазурных автобусов — МАЗов из Белоруссии, высказал версию, что горят они, потому что их обслуживает «какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов».

    Фото: читатель «Фонтанки» Артем

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    Комментарии 7

    iayaaz14 Мая 2024 в 21:08
    беглобусы...
    +2−1
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