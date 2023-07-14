Двенадцать. В Петербурге устали от автобусных аутодафе

Днем 14 июля огненноактивных перевозчиков и производителей автобусов собрали на Хрустальной улице, в третьем автопарке «Пассажиравтотранса». Прозвучало: сгорели 12 машин и больше гореть не будут — по крайней мере, по прежним причинам.



Вели это неформальное мероприятие вице-губернатор Кирилл Поляков и председатель комтранса Валентин Енокаев. Вместе заходили в автобусы, заглядывали в двигатели. Общая интонация выглядела так: ладно, нам вы объяснили, что у вас за проблемы и почему полыхают машины, — вы людям теперь объясните, что дальше.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Анатолий Бакулин, совладелец ООО «Волгабас Групп» Фото: «Фонтанка.ру» Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





О том, как горят автобусы, «Фонтанка» писала неоднократно, за точку отсчета интуитивно взяли прошлый год, когда ввели новую модель транспортного обслуживания и по улицам массово поехали лазурные. Первыми вспыхнули МАЗы «Домтрансавто», потом подключились ЛиАЗы «Третьего парка», а затем, после паузы, — «Волгабасы», последний у «Вест-Сервиса» выгорел буквально неделю назад. Трижды в сводку попадал и городской «Пассажиравтотранс», у которого в огне, впрочем, оказывался не новый реформенный, а старый подвижной состав. На проблему обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин.



«Горел — не горел» — это такая интересная игра, в которой время от времени сходятся пожарные и перевозчики. Скажем, в октябре 2022 года на Типанова выехало аж два расчета как раз к Волгабасу «Вест-Сервиса», в котором выгорел отсек двигателя, по информации МЧС. Представитель компании Роман Юренев тогда оперативно выступил с опровержением: «Сработала система пожаротушения, но ничего не сгорело, никакого открытого огня, пожара не было». И впоследствии многое упиралось в эти детали: не было открытого огня, а только задымление; пострадавших нет; элементы интерьера выгорели не полностью, а частично.



«Фонтанка заранее запросила у перевозчиков информацию у количестве сгоревших у них за год в Петербурге автобусов. Не отозвался ни один. Наиболее творчески к нежеланию ворошить этот пепел подошли в «Вест-Сервисе», представителя которого сначала не устроил устный вопрос, а после — официальный запрос на бланке, но без печати. Аргумент, что автобусы у них горят вообще без запросов и предупреждений, эффекта не произвел. Компанию можно понять, тема неприятная, однако общие цифры 14 июля озвучил Кирилл Поляков. По его словам, за год речь идет о 12 машинах на весь Петербург. «Фонтанке» он уточнил, что в эту статистику входят только те случаи, которые привели к выбытию подвижного состава. «Среди них есть те, которые не связаны с прямой утечкой масла, но эти причины несистемны, мы их в расчет не берем, — пояснил Поляков. — Отрабатываем вопросы, связанные с утечкой масла на коллектор — из-за него происходят возгорания, которые стандартная система пожаротушения погасить не может».



«Фонтанка» писала об этом диагнозе, который ставили МАЗу и — предварительно — ЛиАЗу: попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя, то есть фактически течь из фланцев. «Когда масло начинает течь на коллектор, он же не может мгновенно остыть, — рассказал Поляков «Фонтанке». — Ну, сработала система пожаротушения, она на какое-то время пламя сбила, но коллектор разогретый. И из-за этого получается полное выгорание салона». При этом он подчеркнул, что чаще все же речь идет не о горении, а о ложном срабатывании системы, которая ошибочно определяет пожар, здесь надо дорабатывать программное обеспечение.



Источник «Фонтанки» в транспортном блоке подтвердил, что помимо истории с маслом есть и другие частные проблемы. ЛиАЗ, насколько можно судить по результатам, отработал свои случаи, его автобусы больше не горят. Не горят и «Нефазы». Но нужно понимать, что из 3,5 тысячи автобусов, закупленных за последние пару лет в Петербурге, на эти две марки приходится хорошо если 20%. Остальное — МАЗ и «Волгабас», которые во многом поэтому и являются хедлайнерами в огненной сводке.



И год назад, и сейчас чиновники говорят о санкционном давлении: поставщики обрубили цепочки поставок, пришлось резко заменять узлы, времени на испытания аналогов не было. «Это не значит, что вместо итальянской муфты поставили российскую и все сломалось, — говорит собеседник «Фонтанки». — Зачастую речь о детали, которая как использовалась, так и используется. Условно говоря, был у тебя отечественный шланг высокого давления, он же и остался. Но в новой компоновке узла — а ее пришлось делать из-за санкций — ведет он себя иначе».



По его словам, если год назад мы видели последcтвия детских болезней нового и аврально собранного подвижного состава, то теперь на дистанции некоторые детали показали свою недолговечность: «"Волгабас" занимается заменой бачка в гидравлической системе, пластик расслаивается быстро. МАЗ работает с муфтой».



Вопрос взаимодействия с производителями самый важный. Корпоративной традиции самостоятельно отозвать сомнительную серию и доработать ее ценой убытков на рынке СНГ не выработалось, но тем не менее администрация города, перевозчики и заводы работают вместе и такие встречи проводят не впервые. Производители снимают технические замечания, в частности — модернизируют систему пожаротушения, которая должна поставлять смесь адресно на опасные участки. А город оставляет за собой право принимать радикальные решения.

По словам Кирилла Полякова, сейчас «к забору» поставили 30 автобусов из предпоследней поставки «Волгабасов» для «Пассажиравтотранса»; приостановят приемку еще 98 новых; все — для того, чтобы вывести на линию точно безопасные машины. На самом деле, нечто подобное происходило год назад: тогда, напомним, «Вест-Сервис» не докупил нужного количества автобусов и в очередной этап транспортной реформы въехал на старых дизелях. Причина та же: производитель попросил времени, чтобы обкатать новую компоновку на автобусах среднего класса, и город решил, во имя безопасности, не давить. Результат — на «Волгабасах» этого класса действительно тихо.



Анатолий Бакулин, совладелец ООО «Волгабас Групп», похвалил руководство города за то, что оно говорит с производителем. «Питер для нас — это особый город, — рассказал он — У нас уже есть совершенно другой автобус, который сейчас на сертификации. Мы его отдадим сюда на испытания, он через 2 месяца появится здесь. Там не будет той системы, которая сейчас загорается, той цепи, которая нас сейчас беспокоит. Но нам понадобилось 10 месяцев кропотливой работы. чтобы установить другую систему вентиляции и охлаждения двигателя».



Для МАЗа и Белоруссии в целом Петербург, как известно, еще более особый город. Когда минские автобусы заполыхали, высказывался даже Александр Лукашенко, передавая разговор с губернатором Александром Бегловым: «Я ему говорю — что у тебя там, какой-то, писали, загорелся автобус. Да нет, ничего не загорелось, просто замыкание какое-то. Говорит, Александр Григорьевич, не стоит даже внимания. Ну у нас журналисты умеют красиво подать. Но я распереживался: думал, может, там действительно что-то взорвалось и загорелось».