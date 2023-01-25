«Волгабас» горел в автобусном парке. Сначала тушил водитель

Автобус «Волгабас» в Приморском районе Петербурга сгорел действительно на территории автобусного парка. Подробности ЧП «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».
«Водитель, заметив задымление в автобусе, действовал по инструкции и применил огнетушитель. Оперативно был вызван пожарный расчет», — отмечают в ПАТ.
Люди не пострадали, другие автобусы пламя не задело. Причины возгорания установит комиссия. Отметим, что горевший автобус — это дизельная «гармошка» 2013 года выпуска.
Как уже сообщала «Фонтанка», пожар на Автобусной улице, 8, начался около 6 часов утра. Два расчёта (десять сотрудников МЧС) справились с ним примерно за 15 минут.