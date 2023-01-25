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    На Автобусной улице сгорел автобус. Фото и видео с места пожара

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    Десять пожарных тушили один «Волгабас» утром 25 января в Приморском районе Петербурга.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Автобусную улицу, 8, поступил в 06:07. Там огонь охватил автобус «ЛиАЗ» по всей площади. На место прибыли два пожарных расчёта, они ликвидировали возгорание в 06:24. «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечают в МЧС.

    По данным «Яндекса», на Автобусной, 8, рядом с Парашютной улицей, расположен Автобусный парк № 2.

    Причиной возгорания, по одной из версий, стало замыкание в электроцепи, передаёт «Дорожный инспектор».

    Фото: «Дорожный инспектор»

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