На Автобусной улице сгорел автобус. Фото и видео с места пожара

Десять пожарных тушили один «Волгабас» утром 25 января в Приморском районе Петербурга.
Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Автобусную улицу, 8, поступил в 06:07. Там огонь охватил автобус «ЛиАЗ» по всей площади. На место прибыли два пожарных расчёта, они ликвидировали возгорание в 06:24. «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечают в МЧС.
По данным «Яндекса», на Автобусной, 8, рядом с Парашютной улицей, расположен Автобусный парк
Причиной возгорания, по одной из версий, стало замыкание в электроцепи, передаёт «Дорожный инспектор».