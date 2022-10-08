На Типанова дымился автобус. На этот раз не лазурный и без пожарных

Автобус 31-го маршрута задымился 8 октября на улице Типанова в Петербурге и сразу же привлек внимание прохожих — слишком частым стало это явление для горожан. Правда, в этот раз жребий пал не на лазурный, а на белый автобус.
«Около 15:00 произошло задымление в районе колесной пары автобуса, который следовал в парк без пассажиров. Водитель действовал по инструкции, воспользовался огнетушителем, ликвидировав источник дыма. Возгораний не было, службы МЧС не вызывались», — прокомментировали инцидент в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».
Во вторник в рейсовом автобусе «Волгабас» на летчика Пилютова выгорел моторный отсек. Этот маршрут обслуживает «Вест-Сервис». До этого пожары происходили в МАЗ «Домтрансавто» и в ЛиАЗ «Третьего парка». Это привлекло внимание в том числе и Следственного комитета. Через пару часов после заявления СК 2 октября в Петербурге сгорел еще один автобус.