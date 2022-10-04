В МЧС сообщили о шестом пожаре в голубом автобусе. Смольный отрицает

В МЧС заявили о втором за месяц и шестом с начала транспортной реформы обгоревшем голубом автобусе. В Смольном заверяют, что не было ни дыма, ни огня.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, около половины шестого часа вечера 4 октября на пульт дежурного поступила информация о возгорании на перекрёстке улицы Лётчика Пилютова и проспекта Ветеранов. По информации ведомства, загорелся «Волгабас», потушить его успели до приезда двух расчётов.