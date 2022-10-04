В МЧС сообщили о шестом пожаре в голубом автобусе. Смольный отрицает

В МЧС заявили о втором за месяц и шестом с начала транспортной реформы обгоревшем голубом автобусе. В Смольном заверяют, что не было ни дыма, ни огня.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, около половины шестого часа вечера 4 октября на пульт дежурного поступила информация о возгорании на перекрёстке улицы Лётчика Пилютова и проспекта Ветеранов. По информации ведомства, загорелся «Волгабас», потушить его успели до приезда двух расчётов.
«В рейсовом автобусе «Волгабас» выгорел отсек двигателя», — говорится в релизе МЧС.
Это маршрут, который обслуживает «Вест-Сервис». Компания массово закупала автобусы «Волгабас» у аффилированного производителя по мере внедрения новой модели транспортного обслуживания. До сегодняшнего дня этот перевозчик и эта марка оставались не затронутыми новостями о горящих в Петербурге газомоторных автобусах — пожары происходили в МАЗ «Домтрансавто» и в ЛиАЗ «Третьего парка». Это привлекло внимание в том числе и Следственного комитета. Через пару часов после заявления СК 2 октября в Петербурге сгорел еще один автобус.
«На одном из автобусов 284-го маршрута сработала система пожаротушения, но ничего не сгорело, никакого открытого огня, пожара не было», — заявил представитель компании Роман Юренев.
В Смольном заверяют, что тушить транспорт не пришлось ни спасателям, ни водителю.
«Информация о пожаре не соответствует действительности. Ни пожара, ни задымления в моторном отсеке автобуса не было. Сработала лишь система пожаротушения. Бдительные пассажиры вызвали пожарных. Сотрудники МЧС, прибыв на место нахождения автобуса и удостоверившись, что возгорание отсутствует, уехали, спецсредства не применялись», — рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту.