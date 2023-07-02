Черный дым застелил небо у Волковского кладбища. В Петербурге сгорел очередной автобус

Мощный дымовал встревожил жителей Фрунзенского района Петербурга днем 2 июля. Огонь охватил автобус.
О пожаре в районе Волковского кладбища «Фонтанке» рассказали очевидцы. На присланных в редакцию фото запечатлено облако черного дыма.
В пресс-службе МЧС уточнили, что на Днепропетровской улице горел автобус. К 15:33 пожар ликвидировали. Пострадавших нет.
«Автобус находился в ремонтной зоне, в парке, не на линии. Для регулярных пассажирских перевозок не использовался. Возгорание произошло в салоне. Элементы интерьера выгорели частично, не полностью», — добавили в «Пассажиравтотрансе».