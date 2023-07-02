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    Черный дым застелил небо у Волковского кладбища. В Петербурге сгорел очередной автобус

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    Мощный дымовал встревожил жителей Фрунзенского района Петербурга днем 2 июля. Огонь охватил автобус.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    О пожаре в районе Волковского кладбища «Фонтанке» рассказали очевидцы. На присланных в редакцию фото запечатлено облако черного дыма.

    В пресс-службе МЧС уточнили, что на Днепропетровской улице горел автобус. К 15:33 пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

    «Автобус находился в ремонтной зоне, в парке, не на линии. Для регулярных пассажирских перевозок не использовался. Возгорание произошло в салоне. Элементы интерьера выгорели частично, не полностью», — добавили в «Пассажиравтотрансе».

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