«Никогда автобуса не видели». Лукашенко заявил, что в Петербурге не умеют обращаться с автобусами из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на одном из совещаний 19 сентября снова поднял тему автобусов в Петербурге. Речь шла о горящих лазурных МАЗах из Белоруссии, которые периодически воспламеняются и попадают в новости наряду с «Волгабасами» вполне себе российского производства.
— Смотрю, там что-то загорелось, там загорелось… Начали разбираться. Задаю вопрос: «А в других регионах России?» Ну у нас же не горят автобусы, в других регионах России не горят. А почему Питер? А потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов, взяла на себя обслуживание. Что такое обслуживание — вы знаете. Это надо не только вовремя гайку закрутить, но осмотр должен быть перед выездом постоянно. А всего этого не было.
Президент Белоруссии уверен, что за такие случаи ответственны местные обслуживающие организации, которые, по его словам, не умеют обращаться с белорусскими автобусами. Из-за этой беды Александр Лукашенко попросил производителей не только продавать, но и обслуживать автобусы, отправленные в Россию.
Лукашенко уже поднимал тему «лазурных» 27 июня текущего года. Тогда он заявил, что на самом деле «ничего не загорелось, просто замыкание какое-то там».