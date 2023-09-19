«Никогда автобуса не видели». Лукашенко заявил, что в Петербурге не умеют обращаться с автобусами из Белоруссии

— Смотрю, там что-то загорелось, там загорелось… Начали разбираться. Задаю вопрос: «А в других регионах России?» Ну у нас же не горят автобусы, в других регионах России не горят. А почему Питер? А потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов, взяла на себя обслуживание. Что такое обслуживание — вы знаете. Это надо не только вовремя гайку закрутить, но осмотр должен быть перед выездом постоянно. А всего этого не было.