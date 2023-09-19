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    «Никогда автобуса не видели». Лукашенко заявил, что в Петербурге не умеют обращаться с автобусами из Белоруссии

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на одном из совещаний 19 сентября снова поднял тему автобусов в Петербурге. Речь шла о горящих лазурных МАЗах из Белоруссии, которые периодически воспламеняются и попадают в новости наряду с «Волгабасами» вполне себе российского производства.

    — Смотрю, там что-то загорелось, там загорелось… Начали разбираться. Задаю вопрос: «А в других регионах России?» Ну у нас же не горят автобусы, в других регионах России не горят. А почему Питер? А потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов, взяла на себя обслуживание. Что такое обслуживание — вы знаете. Это надо не только вовремя гайку закрутить, но осмотр должен быть перед выездом постоянно. А всего этого не было.

    Президент Белоруссии уверен, что за такие случаи ответственны местные обслуживающие организации, которые, по его словам, не умеют обращаться с белорусскими автобусами. Из-за этой беды Александр Лукашенко попросил производителей не только продавать, но и обслуживать автобусы, отправленные в Россию.

    Лукашенко уже поднимал тему «лазурных» 27 июня текущего года. Тогда он заявил, что на самом деле «ничего не загорелось, просто замыкание какое-то там».

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