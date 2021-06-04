Табак нагревает инвестиции. JTI и «БАТ Россия» вложат 11 млрд руб. в расширение производства в Петербурге

Сразу два табачных гиганта намерены локализовать выпуск новой продукции в Петербурге.
JTI (ООО «Петро») подписала соглашение с правительством Северной столицы 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Компания вложит 7 млрд рублей в модернизацию табачной фабрики. Проект предусматривает ввод новых производственных мощностей и локализацию выпуска табачной продукции «со сниженным риском» в России. По информации «Фонтанки», речь может идти о системах нагревания табака.
Ранее об инвестициях запуск новой продукции объявил другой табачный производитель — «БАТ Россия». Он вложит 3,7 млрд рублей в течение двух лет в локализацию высокотехнологичного производства стиков для системы нагревания табака. Соглашение также планируется подписать в рамках ПМЭФ 4 июня.