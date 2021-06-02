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Инвестиции в табак. «БАТ Россия» вложит 4 млрд рублей в расширение производства в Петербурге

«БАТ Россия» локализует в Петербурге производство нагреваемых табачных стиков

Группа компаний «БАТ Россия» наладит в Северной столице выпуск табачной и никотиносодержащей продукции нового поколения. Соответствующее соглашение с администрацией Петербурга планируется подписать в рамках Петербургского международного экономического форума, рассказали «Фонтанке» 2 июня в компании.

По его условиям, «БАТ Россия» инвестирует 3,7 миллиарда рублей в течение двух лет в локализацию высокотехнологичного производства стиков для системы нагревания табака.

«Инвестиции будут направлены на внедрение передовых технологий в производственный процесс, модернизацию производственной мощности цеха, а также открытие новой производственной линии с последующим обучением персонала для работы на оборудовании нового поколения», — отметили в компании.

«БАТ Россия» уже инвестировала порядка 4 миллиардов рублей за предыдущие четыре года в производство систем нагревания табака на фабрике в Петербурге. В общей сложности компания вложила порядка 1,5 миллиарда долларов в экономику России с момента появления компании на отечественном рынке.

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Комментарии (1)

McGillavry
Почему им разрешено открыто продавать наркотики, а другим — нет? Где справедливость?
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