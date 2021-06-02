Инвестиции в табак. «БАТ Россия» вложит 4 млрд рублей в расширение производства в Петербурге

Группа компаний «БАТ Россия» наладит в Северной столице выпуск табачной и никотиносодержащей продукции нового поколения. Соответствующее соглашение с администрацией Петербурга планируется подписать в рамках Петербургского международного экономического форума, рассказали «Фонтанке» 2 июня в компании.



По его условиям, «БАТ Россия» инвестирует 3,7 миллиарда рублей в течение двух лет в локализацию высокотехнологичного производства стиков для системы нагревания табака.

«Инвестиции будут направлены на внедрение передовых технологий в производственный процесс, модернизацию производственной мощности цеха, а также открытие новой производственной линии с последующим обучением персонала для работы на оборудовании нового поколения», — отметили в компании.