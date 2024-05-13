Петербуржцы попросили главу СК проверить работу перевозчиков. Бастрыкин затребовал доклад

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о работе перевозчиков на маршрутах общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Информация об этом была размещена 13 мая в официальном телеграм-канале ведомства.

Сообщается, что поводом для особого поручения стало обращение жителей Василеостровского района к председателю СК, размещенное в Интернете, в котором они просят организовать проверку перевозчиков. Изучением доводов из обращения петербуржцев и подготовкой доклада займется и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олег Бобков — ему же доверено «при наличии оснований организовать проверку».