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    Петербуржцы попросили главу СК проверить работу перевозчиков. Бастрыкин затребовал доклад

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    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о работе перевозчиков на маршрутах общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Информация об этом была размещена 13 мая в официальном телеграм-канале ведомства.

    Сообщается, что поводом для особого поручения стало обращение жителей Василеостровского района к председателю СК, размещенное в Интернете, в котором они просят организовать проверку перевозчиков. Изучением доводов из обращения петербуржцев и подготовкой доклада займется и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олег Бобков — ему же доверено «при наличии оснований организовать проверку».

    10 мая в Петербурге пассажирский автобус упал в реку Мойку. В результате ДТП погибли семеро человек. В офисе компании — владельца автобуса прошли обыски, а следователи устанавливают, как водитель получил гражданство.

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