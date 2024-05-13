После массового отравления наркотиками в Астрахани задержали подозреваемого

Количество пострадавших от отравления наркотиками в Астрахани выросло до трех десятков, СК сообщает еще о трех смертельных случаях. Полиция нашла подозреваемого и почти три сотни «закладок».



С 8 мая по настоящее время из больниц в полицию поступила информация о 27 госпитализированных с признаками токсического отравления неизвестным веществом, сообщает 13 мая пресс-служба ГУ МВД Астраханской области. Правоохранители установили личность подозреваемого в сбыте наркотиков, им оказался 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Молодого человека задержали, суд отправил его под стражу.