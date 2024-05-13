После массового отравления наркотиками в Астрахани задержали подозреваемого

Количество пострадавших от отравления наркотиками в Астрахани выросло до трех десятков, СК сообщает еще о трех смертельных случаях. Полиция нашла подозреваемого и почти три сотни «закладок».
С 8 мая по настоящее время из больниц в полицию поступила информация о 27 госпитализированных с признаками токсического отравления неизвестным веществом, сообщает 13 мая пресс-служба ГУ МВД Астраханской области. Правоохранители установили личность подозреваемого в сбыте наркотиков, им оказался 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Молодого человека задержали, суд отправил его под стражу.
Напомним, в ночь на 9 мая в разных местах Астрахани обнаружили тела пяти мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Предварительно, все они употребляли наркотики и скончались от отравления неизвестным веществом. Еще 14 человек поступили в больницы как из города, так и из ближайших районов области, большинство — в тяжелом состоянии. А с 9 по 11 мая в Астрахани нашли умершими еще троих мужчин в возрасте от 25 до 37 лет. Случай аналогичный. Возбудили два уголовных дела по части 3 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.
Также было возбуждено дело о незаконном сбыте наркотиков по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ. В рамках расследования полицейские провели ряд следственных мероприятий, в том числе с участием служебных собак, и обнаружили на территории Астрахани 295 закладок. В тайниках, как показала экспертиза, было более 1 тысячи разовых доз метадона и мефедрона.
Расследование уголовного дела продолжается. Полиция ищет других участников противоправной деятельности.