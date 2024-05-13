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    Пожарные обуздали огонь в Химическом переулке

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    Пожар у железнодорожной станции Электродепо в Кировском районе Петербурга, дым от которого было видно в центре города 13 мая, удалось локализовать менее чем за полтора часа.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар в Химическом переулке, 20, локализован в 9:22. Семнадцать огнеборцев работают по этому адресу примерно с восьми часов утра.

    читатель «Фонтанки»

    По данным ведомства, на открытой территории загорелись палеты, огонь распространился на 500 квадратных метров. Пострадавших нет.

    В компании по производству нефтепродуктов, которая расположена рядом с эпицентром пожара, «Фонтанке» рассказали, что горит склад вторсырья.

    Update: По данным МЧС, в 9:45 пожар ликвидирован.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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