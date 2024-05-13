Пожарные обуздали огонь в Химическом переулке

Пожар у железнодорожной станции Электродепо в Кировском районе Петербурга, дым от которого было видно в центре города
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар в Химическом переулке, 20, локализован в 9:22. Семнадцать огнеборцев работают по этому адресу примерно с восьми часов утра.
читатель «Фонтанки»
По данным ведомства, на открытой территории загорелись палеты, огонь распространился на 500 квадратных метров. Пострадавших нет.
В компании по производству нефтепродуктов, которая расположена рядом с эпицентром пожара, «Фонтанке» рассказали, что горит склад вторсырья.
Update: По данным МЧС, в 9:45 пожар ликвидирован.