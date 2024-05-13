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    Начальник уголовного розыска Петербурга назначен замминистра

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    Еще недавно полковник Колесников публично отвечал нашему журналисту, мол, опасный Петербург мутировал в мошеннический — неинтересно. «Фонтанка» знает, где отечество не даст ему скучать.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Министр МВД Владимир Колокольцев перед праздниками 9 Мая подписал приказ о назначении начальника Управления уголовного розыска Петербурга и Ленобласти полковника полиции Олега Колесникова на должность заместителя министра МВД по Республике Северная Осетия — Алания (одновременно — начальника полиции республики). По информации нашего издания, 12 мая полковник Колесников выехал на место новой службы. (По прямой — более двух тысяч км.)

    Олег Колесников пришел в уголовный розыск 25 лет назад, начинал с земли Московского района, стоял у истоков «заказного» отдела, стал его начальником, последние 5 лет возглавлял розыск города и области. Он один из немногих руководителей, оставшихся у руля после смены в 2019-м команды бывшего начальника ГУ Сергея Умнова на москвича Романа Плугина. (Из правительственных наград у Колесникова самая престижная — орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени, из интеллектуальных — степень кандидата юридических наук.)

    Несколько лет назад Колесников комментировал «Фонтанке» ситуацию с преступностью. Тогда он прямо высказался, что подобные медиавзрывы, как например с доцентом Соколовым, ему нелюбопытны из-за предельной очевидности случившегося (раскрывать нечего), а гангстеров вытеснило патологическое интернет-мошенничество.

    «Фонтанка» пролистала новостные ленты Алании — там, действительно, события погуще. Так, 8 мая родители таинственно исчезнувшей спортсменки обратились к директору ФСБ.

    Северный Кавказ — не посторонняя территория для Колесникова. Его отец из Абхазии. Колесников знает правила игры в тех регионах.

    Заметим, в конце марта из ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти перешел на должность начальника полиции ЛНР глава Управления по контролю за оборотом наркотиков полковник полиции Сергей Чернозуб.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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