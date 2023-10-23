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    «Все зависит от г-на киллера». Полиция Петербурга убрала свой «заказной» отдел

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    13 комментариев

    В Управлении уголовного розыска Петербурга и Ленобласти больше нет статусного «заказного» отдела по раскрытию убийств. «Фонтанка» попыталась найти интригу.

    На днях в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти издан приказ о ликвидации отдела по раскрытию заказных убийств, специально созданного в системе уголовного розыска еще 1 апреля 1999 года. По данным «Фонтанки», личный состав отдела вливается в отдел убийств. Таким образом, в главке остаются две структуры, заточенные на поиск убийц, — городской и областной убойные отделы.

    Если совсем кратко, в стиле заголовка, то этот структурный шаг можно объяснить цитатой одного из сотрудников «заказного»: «Все зависит от господина киллера, а они перевелись». Но если вы хотите взглянуть на ситуацию серьезнее, то она осмыслена в нашем материале: «Грызуны победили саблезубых».

    Кстати, там доказано, кто теперь главный враг государства.

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    Комментарии 13

    Гость23 Окт 2023 в 14:27
    Всех полицейских надо поделить на умных и красивых. И пусть умные съедят красивых, погадят ими и съедят ещё раз то, что у них вышло.
    +1−0
    Гость23 Окт 2023 в 14:23
    Просто весь криминал теперь крышует другая известная контора.
    +1−0
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