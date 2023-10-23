«Все зависит от г-на киллера». Полиция Петербурга убрала свой «заказной» отдел

В Управлении уголовного розыска Петербурга и Ленобласти больше нет статусного «заказного» отдела по раскрытию убийств. «Фонтанка» попыталась найти интригу.
На днях в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти издан приказ о ликвидации отдела по раскрытию заказных убийств, специально созданного в системе уголовного розыска еще 1 апреля 1999 года. По данным «Фонтанки», личный состав отдела вливается в отдел убийств. Таким образом, в главке остаются две структуры, заточенные на поиск убийц, — городской и областной убойные отделы.
Если совсем кратко, в стиле заголовка, то этот структурный шаг можно объяснить цитатой одного из сотрудников «заказного»: «Все зависит от господина киллера, а они перевелись». Но если вы хотите взглянуть на ситуацию серьезнее, то она осмыслена в нашем материале: «Грызуны победили саблезубых».
Кстати, там доказано, кто теперь главный враг государства.