Минфин предлагает банкам разделять с россиянами ущерб от мошенников

В Минфине считают, что банки могут брать на себя часть ответственности за украденные деньги клиентов из-за мошенников. Такую инициативу озвучил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на конференции по защите прав потребителей финансовых услуг 14 ноября.
По словам Чебескова, нужно мотивировать участников рынка, чтобы они активнее боролись за финансовую безопасность.
«Я считал, что рынок в целом сам себя может очищать, но в данном случае, мне кажется, нужно, чтобы банки разделяли часть вот этих денег, которые у граждан забирают. Сейчас гражданин сам с этим разбирается: у него украли деньги — он идет в суд. Статистика плачевная — около 5%, которым реально удается доказать, что гражданину можно возвращать деньги», — говорит директор департамента финполитики.
Поэтому, по мнению Чебескова, банки тоже должны в определенной степени брать ответственность за кражу денег у клиента. «Если сказать, что ты будешь платить, условно, половину от того, что заберут у твоего клиента, тогда мотивация другая. Тогда ты будешь очень стараться с этими мошенниками бороться».
По словам Чебескова, сейчас Минфин вместе с Центробанком разрабатывает дорожную карту для противодействия мошенничеству на финансовых рынках.
По данным ЦБ, только за первый квартал 2023 года мошенники украли у россиян
Добавим, что в Петербурге силовики нашли выход, который помогает самым незащищенным и набравшим кредитов из-за действий мошенников. Какой именно, читайте в нашем материале.