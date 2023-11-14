Минфин предлагает банкам разделять с россиянами ущерб от мошенников

В Минфине считают, что банки могут брать на себя часть ответственности за украденные деньги клиентов из-за мошенников. Такую инициативу озвучил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на конференции по защите прав потребителей финансовых услуг 14 ноября.



По словам Чебескова, нужно мотивировать участников рынка, чтобы они активнее боролись за финансовую безопасность.

«Я считал, что рынок в целом сам себя может очищать, но в данном случае, мне кажется, нужно, чтобы банки разделяли часть вот этих денег, которые у граждан забирают. Сейчас гражданин сам с этим разбирается: у него украли деньги — он идет в суд. Статистика плачевная — около 5%, которым реально удается доказать, что гражданину можно возвращать деньги», — говорит директор департамента финполитики.