«Говорит следователь, не кладите трубку!» Топ-10 фраз, которые выдают мошенников

Телефонные мошенники пользуются психологическими уловками, чтобы не дать вам обдумать информацию Иллюстрация: Филипп Сапегин / E1.RU Поделиться Поделиться





Телефонное мошенничество прочно вошло в нашу жизнь, и победить его, к сожалению, пока не получается. При этом суммы, которые доверчивые россияне отправляют обманщикам, исчисляются миллиардами рублей. По данным ЦБ, только за 2022 год люди лишились таким образом более 14 миллиардов. Мы собрали для вас самые главные фразы-триггеры, услышав которые по телефону, нужно немедленно положить трубку.

1. «С вами разговаривает следователь Иван Петров, не кладите трубку!» Какой-нибудь следователь, майор, полковник полиции или оперуполномоченный присутствует почти во всех схемах телефонного мошенничества. Уверенный и напористый голос сразу начинает пугать и давить, не давая опомниться. Звонящий будет противиться тому, чтобы вы сами перезвонили ему в кабинет по городскому номеру, рассказывать о необходимости общаться по специальному защищенному каналу связи (как будто вы в тылу врага и на кону жизни людей). Суперканал связи почему-то выглядит как обычный звонок с сотового номера или через мессенджер.

Мы не говорим, что вам никогда не может позвонить сотрудник правоохранительных органов. Но настоящий следователь вызовет повесткой или попросит прийти к нему в кабинет по реальному адресу в вашем городе. Именно поэтому липовые силовики, как правило, говорят, что они сидят в Москве. Настоящий сотрудник полиции в случае необходимости сам приедет к вам домой или на работу и покажет удостоверение, чтобы развеять сомнения. Самая безопасная тактика — предложить приехать показать документы либо вызвать повесткой по месту проживания. И положить трубку!

2. «Это служба безопасности банка» Ни один сотрудник банка (а тем более — Центрального банка РФ, который вообще не работает с физическими лицами) не будет звонить, чтобы предупредить о сомнительных операциях и переводах. Это просто не их работа. Как правило, злоумышленники пытаются запугивать, торопить или оказывать давление, чтобы отключить логическое мышление у «клиента».

Это могут быть истории о сомнительных операциях, попытках оформления кредита от вашего имени и так далее. Важно помнить, что при любых сомнениях вы можете положить трубку и перезвонить в ваш банк, чтобы получить полную и достоверную информацию о состоянии счета и кредитах. А еще лучше — прийти в отделение банка.

Но мошенники будут стараться держать вас на линии как можно дольше, рассказывая различные легенды. Одна из самых распространенных: проводится специальная секретная операция по поимке мошенников. 3. «Никому не говорите об этом звонке, проходит секретная операция!» Истории могут отличаться друг от друга деталями, но суть одна: где-то злые мошенники пытаются украсть ваши деньги, а чтобы им помешать, вам якобы надо совершить ряд операций. Например, снять деньги и положить их на другой счет. При этом операция настолько секретная, что никому нельзя об этом рассказывать.

Как бы ни хотелось вам поучаствовать в чем-то подобном и помочь разоблачить жуликов, но, увы, такие сообщения по телефону — это стопроцентный развод. Если даже когда-нибудь к вам и обратятся за помощью из спецслужб или ФСБ, это будет вживую, с предоставлением всех документов и в настоящем здании управления. 4. «Прямо сейчас на вас кто-то пытается взять кредит!» Цель таких сообщений — вызвать панику и заставить выполнить ряд действий, чтобы «защитить» деньги, а по факту — отдать их мошенникам. На самом деле банк не будет просить вас что-то делать. Если операция кажется ему подозрительной, он может ее заблокировать, но звонить и предупреждать точно не станет.

Только мошенники будут выражать обеспокоенность и предлагать вместо визита в офис выполнять их действия — называть пришедшие коды, номер карты и другие личные данные. Самая безопасная тактика — пообещать самому прийти в отделение банка — и положить трубку. Или перезвонить по официальному телефону техподдержки банка. 5. «Чтобы спасти деньги от мошенников, надо перевести их на защищенный счет» Сотрудники банка никогда не скажут такую фразу, не будут требовать от вас назвать пришедший на телефон код или номер карты. В случае любых подозрений они могут просто заблокировать все перемещения по счету и саму карту до тех пор, пока вы не придете в отделение с паспортом. Положили трубку, но червяк сомнения по-прежнему гложет? Позвоните сами в банк по номеру телефона, который указан на обратной стороне карты, или в контакт-центр ведомства, сотрудником которого представлялся звонящий.



Эти фразы должны заставить вас насторожиться Филипп Сапегин / E1.RU Поделиться Поделиться





6. Необходимо оформить «зеркальный» кредит Это еще одна частая легенда, с помощью которой человека заставляют взять онлайн-кредит и перевести деньги злоумышленникам. Нужно это якобы для того, чтобы нейтрализовать взятый на вас мошенниками кредит. Расчет делается на то, что человек испугается внезапно появившегося долга и будет вести себя неадекватно ситуации. Стоит твердо знать одну вещь: незаконный кредит может отменить только суд! И если у вас такой появится, то обжаловать кредитный договор банк вам также предложит в суде. Сотрудники банка могут только блокировать счет до выяснения обстоятельств, если увидят подозрительные действия. Никаких манипуляций они вам не предложат. И уж тем более этим не будут заниматься правоохранительные органы.

Обобщая: никаких «зеркальных» кредитов не существует в природе. Слышим эту формулировку — бросаем трубку! Осталась тревога — идем ногами в банк (или звоним по общедоступному номеру) и узнаем о своих долговых обязательствах. 7. «Поступила заявка на изменение финансового номера» Телефонный мошенник представляется работником банка и задает вопросы, подразумевающие, что кто-то совершает манипуляции с вашим счетом или так называемым «финансовым номером» (такого термина вообще нет). Цель — выманить данные карты, взломать личный кабинет и похитить деньги. Как правило, после этого звонка может последовать еще один от лжеполицейского, потом — от «службы безопасности банка» — и так до тех пор, пока вы не поверите, что ваши деньги хотят украсть, а человек на другом конце провода — лучший друг и защитник. Конечно, мир меняется и регулярно появляется что-то новое. Но если вы в чем-то не уверены или чего-то не знаете, всегда лучше взять паузу, обдумать и перезвонить в банк (или любую другую организацию, от имени которой с вами вели разговор). Но ни в коем случае не продолжать общаться и не передавать никакие конфиденциальные данные. Любые номера легко подделать, а обращение по имени-отчеству в наш век тотального слива данных не должно заранее вызывать доверие к звонящему и его легенде.

Слышим фразу про заявку об изменении чего-то непонятного, но очень важного и связанного с вашими деньгами, — кладем трубку (и, если хотим, проверяем сами).

8. «Мама, я сбил человека» Удивительно, насколько до сих пор популярна эта легенда. Испуганный плачущий неразборчивый голос с чужого номера, который сменяется требовательным говором лжеполицейского. Времени раздумывать нет, и рука уже тянется достать заначку и вручить стоящему на пороге курьеру... Вместо этого положите трубку и наберите своего родственника — скорее всего, он будет очень удивлен, что кого-то сбил. Как и в других случаях, мошенники будут всячески пытаться удержать собеседника в разговоре, непрерывно забалтывая его и пугая различными ужасными последствиями. Важно понимать, что, хотя коррупция до конца и не побеждена, замять дело о смерти человека таким топорным способом ни один из настоящих сотрудников никогда не рискнет. Поэтому, как только слышите эту фразу, смело бросайте трубку.

9. «Необходимо пролонгировать номер» Относительно новая схема, при которой мошенник представляется сотрудником того сотового оператора, чей номер использует жертва. Предлагает продлить (пролонгировать) старый номер. Будто бы иначе его отдадут другому. Всего-то надо назвать пришедший код, который оказывается, к примеру, от вашего аккаунта на «Госуслугах». Конечно же, это всё обман и никто не заберет ваш номер, сколько бы лет вы им ни пользовались. Опять же в этой ситуации и при аналогичных схемах разумным будет положить трубку, взять паузу и перезвонить на телефон техподдержки вашего оператора. 10. «Проголосуйте, пожалуйста, за племянницу / дочку подруги!» Обычно такой или подобный текст рассылают в мессенджерах. От вашего друга или знакомого приходит текстовое или голосовое сообщение с просьбой проголосовать за ребенка. Следом идет ссылка. Кликнув на нее, вы можете потерять свой аккаунт. Вас может перекинуть на сайт, который потребует ввести личные данные, пароль, номер карты и так далее.

Потом выяснится, что вашего друга взломали, но будет уже поздно. Альтернативным вариантом может быть просто неожиданная просьба о деньгах. Лучший способ обезопасить себя — позвонить человеку, приславшему сообщение. Но ни в коем случае не переходить по сомнительной ссылке. В целом странная просьба плюс непонятная ссылка — это серьезный повод насторожиться.

Также злоумышленники часто объединяют два способа обмана: сначала взламывают почты или мессенджер, а потом используют сообщение с него, чтобы подготовить жертву к звонку. Получив сообщение от начальника в стиле «Будь на связи, с тобой сейчас свяжется специалист банка / главный следователь», человек с доверием начинает относиться к звонку мошенников. Те дальше действуют по описанным выше схемам, пугают оформленными кредитами и предлагают «спасти» деньги, переведя их на безопасный счет, просят назвать пришедшие коды, данные карты и так далее.

Как бы вы ни доверяли человеку, лучше не бояться показаться подозрительным, а перезвонить ему и уточнить, что он имел в виду. Взлом почты, мессенджеров или аккаунтов в соцсетях в последнее время принял массовый характер. Вы удивитесь, если узнаете, как много образованных, не старых и занимающих высокое положение людей попалось на такие трюки.

Видите любые нехарактерные сообщения — насторожитесь и удостоверьтесь, что вам пишет тот человек, за которого он себя выдает.

Вывод Схемы телефонного обмана постоянно меняются, новые легенды мошенники подстраивают под актуальную повестку. Но есть и общие признаки: стремление напугать собеседника, не дать ему опомниться и положить трубку, любыми способами удержать в контакте с мошенниками, не позволив окружающим разрушить легенду (вплоть до запрета общаться с работниками банка, полицией и родственниками).

И не верьте, если вам внезапно позвонит митрополит, это тоже обман. А еще недавно мы публиковали аудиоразговор с мошенником, который так и не успел перейти к активным действиям. Он говорил с уральцем аж девять минут и в итоге психанул.

