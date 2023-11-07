Что делать, если мошенники уговорили взять кредит. ГСУ МВД Петербурга нашло выход

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ежедневно несколько человек в Петербурге становятся жертвами телефонных мошенников. Счастливчиками можно посчитать тех, кто лишь отдал свои накопления. Особо внушаемые обрастают долгами, кредитами и остаются без жилья. В России еще не придумали, как остановить эту лавину. Но в Петербурге силовики нашли ноу-хау, которое может вывести из-под кредитного удара самых незащищенных.



130 человек, из которых 50 — пенсионеры, пострадали в Петербурге от звонков мошенников только в сентябре этого года. Они не просто отдали свои деньги, но и взяли кредиты в размере от 120 тысяч до 3 млн рублей. Об этом «Фонтанке» рассказали в главном следственном управлении МВД по Петербургу и области.



Помочь таким людям удается лишь в единичных случаях, признают в ГСУ. Но за каждый силовики борются. Иногда удается заморозить счета, на которые ушли деньги пострадавших. Это было бы невозможным без оперативного содействия банков. Но вернуть средства можно только по решению суда и после приговора по делу о «мошенничестве». Если полиция устанавливает дропа — в данном случае это человек, который оформил на свое имя за небольшую сумму счет и карточку, а потом передал её мошенникам, — то его пытаются уговорить вернуть средства, задержанные на счету.



«В Новосибирской области в отношении дропов возбуждены десятки дел по статье 187 «Неправомерный оборот средств платежей». По ним осуждены люди. А вот в Вологодской области по таким делам оправдательные приговоры», — уточняет глава ГСУ Евгений Негрозов.

МВД выступила с законодательной инициативой об ужесточении статей УК для таких дропов, умысел которых в безразличии и пособничестве преступникам.

Но пока — это капля в море. В ГУ МВД Петербурга и области при содействии общественного совета главка, прокуратуры и СПбГУ придумали ноу-хау.



Весной этого года в общественный совет ГУ МВД обратилась пенсионерка, которая после общения с телефонными мошенниками осталась без квартиры и в кредитах. Председатель совета, ректор СПбГУ Николай Кропачев с коллегами из университета пытался помочь в оспаривании сделки. В процессе совместных усилий теоретиков и практиков родилась идея.

«Мы провели эксперимент. Отобрали пару десятков человек, которые максимально пострадали от мошенников, и отправили их на комплексную экспертизу. Проводили её при содействии комздрава на базе психиатрической больницы № 6. В состав комиссии входили и психологи, и психиатры. В большинстве случаев из двадцати экспертиза показала, что пострадавшие не осознавали, что стали жертвами. Они, будучи одновременно внушаемыми людьми с заниженной самооценкой, были ответственными и верили в помощь государственным органам», — рассказывает Негрозов.



Таких людей обманывали по одной схеме. Им звонили под видом сотрудников МВД, ФСБ, Центробанка и просили помощи, чтобы наказать банкиров-мошенников. Кредиты их просили брать, чтобы выявить схему. Деньги, как обещали звонившие, должны были быть переведены на государственные счета, а потом возвращены. То есть фактически люди, которые их брали, не сознательно вступали в договорные отношения с финансовыми структурами.

На основе этих экспертиз, которые после эксперимента проводятся на регулярной основе, готовятся иски в суды Петербурга, в которых будут просить признать кредитные договоры несуществующими.



Таким образом, потерпевшими в деле будут не только граждане, но и банки.

У последних идея МВД не вызвала абсолютного одобрения. Финансисты беспокоятся, что схемой могут воспользоваться кредитные мошенники.

«Фонтанка» обратилась за комментариями к ведущим банкам, но за месяц ожидания не получила ответов. Отдуваться пришлось регулятору.

Как рассказали в Северо-Западном ГУ Банка России, Центробанк ведет базу данных о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента. Данные в ней обновляются ежедневно после получения сведений от всех участников информационного обмена, а затем направляются во все банки. За шесть месяцев этого года в целом по стране антифрод-системы банков отразили 9,3 млн попыток атак на счета граждан, что позволило предотвратить хищения на общую сумму 1,6 трлн рублей. В статистике в том числе учитываются кредитные средства.



«В июле этого года был принят закон, который обязывает банки возместить клиенту деньги, если был допущен перевод средств на мошеннический счет, находящийся в этой базе. То есть, если банк, несмотря на информацию о мошенническом счете из базы, все-таки перевел на него деньги, он обязан будет вернуть клиенту похищенные средства в полном объеме в течение 30 дней после получения заявления от пострадавшего. Это будет касаться и заемных денег, которые человек под воздействием злоумышленников получит в банке и затем переведет им средства», — уточнили в управлении.



Закон вступит в силу через год после официального опубликования, то есть в июле 2024 года.



Кроме того, сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находится инициированный Банком России законопроект о внедрении механизма самозапрета на получение кредитов и займов. Согласно документу, специальный запрет можно будет зафиксировать в своей кредитной истории. Банки и участники рынка микрофинансирования перед выдачей потребительских кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие такого самоограничения, направив запрос в любое квалифицированное бюро кредитных историй. При наличии действующего запрета кредитор должен будет отказать в выдаче кредита или займа. Если же, несмотря на установленный запрет, договор потребительского кредита или займа будет заключен, кредитор не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств по этому договору. Человек, который воспользуется такой опцией, сможет в любой момент ее отменить, если действительно намерен получить кредит или заем. И введение, и снятие самозапрета будет бесплатным и неограниченным по числу обращений.



Татьяна Востроилова

Фонтанка.ру

