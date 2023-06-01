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    Мошенники украли у россиян 4,5 млрд рублей за первый квартал 2023 года. Активность киберпреступников выросла в 2,5 раза

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    6 комментариев

    За первый квартал 2023 года кибермошенники провели 252,1 тысячи операций без согласия клиентов на сумму 4,5 млрд рублей. Больше всего средств злоумышленники похитили через переводы с помощью онлайн-банкинга, сообщает ЦБ 1 июня.

    В период с января по март удалось отразить 2,7 млн атак и тем самым предотвратить хищения на сумму 712 млрд рублей. По наблюдениям регулятора, мошенники все чаще используют методы социальной инженерии, заставляя граждан отдавать деньги добровольно.

    Активность киберпреступников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 2,5 раза. Всего за первый квартал ЦБ инициировал блокировку почти 97 тысяч телефонных номеров, с которых мошенники обзванивали потенциальных жертв, а также 8,3 тысячи фишинговых сайтов. Они были замаскированы под официальные сайты финансовых организаций и участников рынка ценных бумаг.

    «В 2023 году мы ввели для банков новую форму отчетности по операциям без согласия клиентов и видим соотношение неуспешных операций, заблокированных антифрод-системами кредитных организаций, и фактических незаконных списаний. На основе этого и других показателей в дальнейшем будем оценивать эффективность систем защиты банков», — подчеркнул директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

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    Комментарии 6

    Гость01 Июн 2023 в 19:19
    по телеку талдычать че в бухдаде все спакойна. не?
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 19:15
    а помимо жуликов.официально сколько спёрли?
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 19:13
    Только за неделю четыре раза звонили,два раза полицейские.послал их ..ну туда.
    +0−0
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