Мошенники украли у россиян 4,5 млрд рублей за первый квартал 2023 года. Активность киберпреступников выросла в 2,5 раза

За первый квартал 2023 года кибермошенники провели 252,1 тысячи операций без согласия клиентов на сумму 4,5 млрд рублей. Больше всего средств злоумышленники похитили через переводы с помощью онлайн-банкинга, сообщает ЦБ 1 июня.

В период с января по март удалось отразить 2,7 млн атак и тем самым предотвратить хищения на сумму 712 млрд рублей. По наблюдениям регулятора, мошенники все чаще используют методы социальной инженерии, заставляя граждан отдавать деньги добровольно.



Активность киберпреступников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 2,5 раза. Всего за первый квартал ЦБ инициировал блокировку почти 97 тысяч телефонных номеров, с которых мошенники обзванивали потенциальных жертв, а также 8,3 тысячи фишинговых сайтов. Они были замаскированы под официальные сайты финансовых организаций и участников рынка ценных бумаг.

