Петербургские генералы Умнов и Абакумов пришли в суд. Посмотрите, как они выглядят после полутора лет в СИЗО

Бывшим высокопоставленным руководителям из ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, задержанным по делу о злоупотреблении полномочиями, снова продлили арест. После полутора лет в СИЗО их трудно узнать. На изменения во внешности генералов обратило внимание издание 47news 1 декабря.
Заседание прошло в столичном суде накануне, 30 ноября. Бывших помощника министра МВД, начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова, его заместителя Ивана Абакумова, а также начальника ГИБДД Петербурга и Ленобласти Алексея Семенова и полковника Елену Копьеву арестовали в июле 2022 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями при распределении пожертвований в Фонд содействия программ ГУВД. Затем им вменили и взятки.
Вот как двое из обвиняемых — Умнов и Абакумов — выглядели на заседании по продлению меры пресечения накануне, в четверг.
Для сравнения: вот как Умнов и Абакумов выглядели до ареста, когда еще занимали свои должности в главке.
47news также публикуют свежий комментарий Сергея Умнова об уголовном деле: «Нет ни одного доказательства нашей вины. Я бы сказал, что дело наполнено доказательствами не просто нашей невиновности, а доказательствами того, что подразделением ГУ МВД РФ по СПб и ЛО укреплялась мощь нашего государства. Я бы никогда не поверил, если бы мне еще несколько лет назад сказали, что за укрепление государства, наращивания его мощи тебя могут арестовать. Я ошибался».
В итоге суд продлил арест фигурантам до 5 марта 2024 года. По данным 47 news, скорее всего, приговор по этому делу огласят не раньше конца следующего года.
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