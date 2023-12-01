Петербургские генералы Умнов и Абакумов пришли в суд. Посмотрите, как они выглядят после полутора лет в СИЗО

Бывшим высокопоставленным руководителям из ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, задержанным по делу о злоупотреблении полномочиями, снова продлили арест. После полутора лет в СИЗО их трудно узнать. На изменения во внешности генералов обратило внимание издание 47news 1 декабря.



Заседание прошло в столичном суде накануне, 30 ноября. Бывших помощника министра МВД, начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова, его заместителя Ивана Абакумова, а также начальника ГИБДД Петербурга и Ленобласти Алексея Семенова и полковника Елену Копьеву арестовали в июле 2022 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями при распределении пожертвований в Фонд содействия программ ГУВД. Затем им вменили и взятки.