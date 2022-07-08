Умнов, в чём корысть? Дело трёх генералов вышло из МРЭО и вспотело в именитом фитнес-клубе

Абонементы по 66 тысяч в фитнес-клуб внучек главы совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова и покатушки легли в основу самых громких генеральских арестов за историю РФ.



47news выяснил, что конкретно предъявил СК России трём генералам полиции — Умнову, Семёнову и Абакумову, заодно и бывшей главе юротдела ГИБДД Копьёвой. По версии следствия, в сентябре 2015 года Умнов «из корыстной заинтересованности» дал указание заму по тылу Абакумову, начальнику ГИБДД Семёнову и Копьёвой «провести квалификационную комиссию по отбору юрлиц для предоставления помещений для нужд ГУ МВД» (цитата). Все трое сразу стали «злоупотреблять полномочиями» — отобрали 12 компаний, которые «якобы безвозмездно» отдали площади под размещение коммерческих МРЭО.



Как полагают в СК, на самом деле выбор на фирмы пал потому, что коммерсанты пообещали перечислять под видом пожертвований деньги на счёт Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО (фонд создан ещё в 2007 году).

По подсчетам Следкома, в период с сентября 2015-го по февраль 2019-го в фонд накапало 39 млн рублей . «Соучастники использовали деньги на личные нужды, в том числе для приобретения автомашин и абонементов в фитнес-клуб» (об этой роскоши чуть позже).

Следствие ссылается на закон «О полиции» от 2011 года. По нему МВД может финансироваться только и исключительно за счет федерального бюджета и «не вправе иметь какие-либо иные источники финансирования». Из этого утверждения следует, что и другие силовые структуры не имеют права помогать сотрудникам из внебюджетных источников. Но такие есть у всех, с осторожной добавкой «ветеранские».



Уголовное дело, возбужденное в июне 2020 года, лежало в СК Петербурга. Но в самом конце декабря 2021-го было передано в СКР. Этому предшествовал внутренний, но широко разлетевшийся разнос министром Колокольцевым нового начальника петербургского главка. И в январе на Неву высадилась столичная проверка и снесла руководство УЭБ и УСБ. Напомним, Умнов — советник министра Колокольцева.

Есть в деле и деталь. Насколько известно 47news, к руководителю фонда Владимиру Комарову претензий у следствия нет.



Что касается арифметики, то упрощенно так: следствие вменяет 38 месяцев корысти, а значит, в фонд падало 1 млн с хвостиком в месяц. Но про фитнес-клуб — интереснее.



По данным 47news, речь о Parus, что на Воскресенской набережной неподалеку от Суворовского, где расположен полицейский главк. Спортклуб принадлежит Анастасии Зубковой, внучке того самого Виктора Зубкова. Он был председателем правительства РФ, а сейчас глава совета директоров «Газпрома». Второй Parus неподалеку, в престижном ЖК «Парадный квартал» на Чернышевской. Принадлежит другой внучке Зубкова — Наталье Сердюковой, дочери бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова.



По данным следствия, на годовые абонементы для 15 человек был потрачен примерно 1 млн рублей . То есть 66 тысяч рублей на человека (сегодня стоит 70 тысяч). При этом самих именных абонементов на задержанных генералов и даму обнаружить не удалось. По словам опрошенных сослуживцев, ни один из обвиняемых в любви к спортивным подтягиваниям замечен не был. Об автомобилях ещё смешнее.

На фонде по-прежнему числятся «Тойота Камри» и «Лэнд Крузер 200». Пользовались ими по мере необходимости, но кто — неясно. У Абакумова «Крузер» в декларации, но другой, Семёнов ездил на «Рендж Ровере», а Умнов — на служебном BMW 7 серии и «Лэнд Ровере» с сопровождением, Копьёву всегда видели за рулем «Вольво».



По данным 47news, в основе дела — показания двух директоров коммерческих МРЭО. Один из городского, второй из областного. Оба уверены, что их принудили платить в фонд.

Виктор Смирнов, 47news

Контекст:

6 июля по делу о злоупотреблении должностными полномочиями процессуально задержаны помощник министра МВД Сергей Умнов (в прошлом начальник петербургского главка), начальник УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексей Семёнов и бывший замначальника по тылу ГУ МВД Иван Абакумов. Как сообщал 47news, 5 июля сотрудники Управления «М» (курируют МВД) центрального аппарата ФСБ и следователи СКР пришли с обысками к Семёнову и Умнову. По этому же делу в Крыму оперативники ФСБ обыскали дом генерал-майора внутренней службы Ивана Абакумова. В деле фигурирует Фонд содействия программам ГУВД Петербурга и Ленобласти. По мнению следствия, туда поступали совсем не добровольные суммы от предпринимателей.

