«Как вам наше болото?» Москва вынула из Петербурга трех китов генерала Плугина

Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Недовольство Плугиным закончилось командой на внеплановую проверку, которая тут же и прилетела на Неву. С этого момента, как куропатки после выстрела, взлетели версии. Они кружились от прокурорских до башен ФСБ, наматывая на себя заоблачные имена и причины, которые никто не может ни опровергнуть, ни подтвердить. Просто какое-то счастье для телеграм-каналов. На Новый год все ушли охрипшими от споров, мол, снесут Плугина или это тонкая игра его вертикали.

Как не помнить, что первыми его решениями после появления в Петербурге было смещение как раз важнейших фигур предыдущего руководителя Умнова — начальника УЭБ и УСБ. И назначение своих — Ульянова и Васильева. Это же, как в бизнесе: новый собственник тут же ставит своих — генерального директора (им и стал начальник полиции Петербурга Баранов), бухгалтера и охрану периметра. (На кадры москвич Моргунов пришел чуть позже.)

Что касается проверки, то особого шума она не наделала. Накопали из разряда «что-то». То, что можно найти везде и у кого нужно. Тем не менее Роман Плугин знал больше и постарался минимизировать неожиданный гнев. Так, например, он влепил всем руководителям экономической полиции по неполному служебному соответствию (понятно, что это была форма спасения своих). Об остальных движениях знают лишь те, у кого нельзя спросить.



Но главный заголовок этой драмы — «Что произошло?». Ведь считалось, что Плугин — человек министра. По мнению автора, сработал известный принцип. Опишем его.

Петербург больших чисел и серьезных имен всегда всё решал внутри себя. Причем это не значит, что здесь мы все дружны. Но все всех знают. И если в пирамиде у кого-то появлялись вопросы или проблемы, то, так или иначе, можно было найти выход на вершину треугольника. Это касается и Смольного, и СК, и прокуратуры, и, конечно, ГУ МВД.

Что до главка, то, безусловно, прежние шефы Пиотровский и Умнов знали просто всех в лицо, вплоть до тех нюансов, о которых и себе говорить не принято. Всё изменилось после прихода Плугина.

Не то что стало невозможно подойти к нему. Нереально попить кофе даже с начальником полиции. Примерно такую же позицию занял начальник УЭБ. Глава же УСБ стал работать, невзирая на сложнейшие переплетения нашего городка. То есть не то что до верха, но и до среднего уровня никому не достучаться.

Заметим, что отчасти такая позиция новых полицейских отразилась и на отношениях с правительством города, прокуратурой. Свойские звонки из Смольного в ГУ МВД и обратно прекратились. И в этом месте есть сверхважный нюанс: единственный человек во власти Петербурга, кто может напрямую позвонить президенту, — это Александр Беглов. В государственной машине — это как кнопка на тактическом ядерном чемоданчике.



Если так, то разные персоны пошли в обход. То есть, огибая высокомерную систему, начали выходить на Москву. А в Москве крутых питерских больше, чем в Питере. Скорее всего, объем претензий рос, превращаясь в опасную массу. В таких случаях требуется лишь какой-нибудь резкий звук. И лавина пошла.

К чести Романа Плугина, он бился за своих. Но сегодня, 13 января, уже нет его троих ключевых фигур. Для обычных петербуржцев это практически «ехало-болело». Для них всё идет своим чередом. Для многих бизнесменов, силовиков (как внутренних в ГУ МВД, так и внешних в других ведомствах) — это из разряда «Ну что? Как тебе наше болото?» Для самого Плугина — это, безусловно, репутационный удар. Пусть генерал и больше других понимает, где он не рассчитал. Не легче.

А теперь ждем самого увлекательного. Если на должности павших поставят других москвичей Романа Плугина, то революция элит превращается в подавленный мятеж. То есть может замучить отдача. Если же со временем (это процесс небыстрый) в их кресла садятся петербуржцы, то непонятно, зачем надо было сносить Сергея Умнова и всех его генералов. Вплоть до необычайно стойкого — начальника ГИБДД Семенова.



Представляете, если всё только начинается?

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

