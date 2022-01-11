Московская проверка обезглавила кадры петербургского МВД

Как стало известно «Фонтанке» 11 января, начальник управления по работе с личным составом Николай Моргунов понижен в должности с формулировкой «по результатам московской проверки». И стал замом в своем же управлении.



Чуть раньше с таким же рефреном начальник УМВД Красносельского района Денис Данилевич был переведен на службу в Кронштадт.



Моргунов переехал в Петербург из Москвы вслед за начальником главка Романом Плугиным. Сначала он был замначальника УСБ, а в марте 2020 возглавил Адмиралтейский район.

