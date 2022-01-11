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Московская проверка обезглавила кадры петербургского МВД

Стремительную карьеру москвича Моргунова остановила выездная проверка МВД.

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Как стало известно «Фонтанке» 11 января, начальник управления по работе с личным составом Николай Моргунов понижен в должности с формулировкой «по результатам московской проверки». И стал замом в своем же управлении.

Чуть раньше с таким же рефреном начальник УМВД Красносельского района Денис Данилевич был переведен на службу в Кронштадт.

Моргунов переехал в Петербург из Москвы вслед за начальником главка Романом Плугиным. Сначала он был замначальника УСБ, а в марте 2020 возглавил Адмиралтейский район.

После года работы «на земле», в апреле 2021 Моргунова назначили главным по кадрам главка.

«Фонтанка» писала о проверке, которая будоражила ГУ МВД с декабря. Первой ласточкой её работы стал приказ Плугина о наказании 18 сотрудников из руководства экономической полиции.

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Комментарии (27)

SergAnt
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