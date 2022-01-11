В петербургском главке после московской проверки произошли кадровые перестановки

Как стало известно «Фонтанке» 11 января, утреннее совещание в ГУ МВД по Петербургу и области закончилось для одного из начальников районных управлений сменой места работы. Денис Данилевич, который последние несколько лет возглавлял Красносельское УМВД, переедет на остров. Теперь он возглавляет Кронштадтское ОМВД, которое после ухода предыдущего руководителя Дмитрия Самородова в Адмиралтейский район несколько месяцев работало под управлением замначальника Вячеслава Шамко.
По предварительной информации, смена места работы для Данилевича сопровождалась формулировкой «по результатам московской проверки».
Проверка, как писала «Фонтанка», проводилась в Петербурге в декабре прошлого года. И еще до окончания её работы начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин подписал приказ о наказании 18 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.