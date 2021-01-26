После уличного протеста в полиции Петербурга сменился главный по экстремистам

Внезапными перестановками обернулось для руководителей ГУ МВД Петербурга и области видеосовещание 26 января. Главу Центра «Э» отправили в почетную ссылку в Кронштадт.



Как сообщает 47news, 36-летний полковник Вячеслав Шамко, который возглавил Центр «Э» в сентябре 2019 года, теперь будет руководить полицией Кронштадта. В его кресло сел 35-летний подполковник Алексей Шабанов. До сегодняшнего дня он был начальником полиции Фрунзенского района.



Шабанов — выходец из уголовного сыска, до последней должности работал исключительно в Центральном районе.

