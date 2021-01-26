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После уличного протеста в полиции Петербурга сменился главный по экстремистам

Внезапными перестановками обернулось для руководителей ГУ МВД Петербурга и области видеосовещание 26 января. Главу Центра «Э» отправили в почетную ссылку в Кронштадт.

Как сообщает 47news, 36-летний полковник Вячеслав Шамко, который возглавил Центр «Э» в сентябре 2019 года, теперь будет руководить полицией Кронштадта. В его кресло сел 35-летний подполковник Алексей Шабанов. До сегодняшнего дня он был начальником полиции Фрунзенского района.

Шабанов — выходец из уголовного сыска, до последней должности работал исключительно в Центральном районе.

Причиной рокировки в кулуарах главка называют протесты, которые прошли в Петербурге, как и во многих городах России, в эти выходные, а также то, что надо было найти крайнего в массовом выходе молодежи на Невский проспект.

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Комментарии (2)

veteran78
36 лет-полковник ,35 лет -подполковник . Жеглов с Шараповым им в подмётки не годятся.
gencon
Уг. Розыск я надеялся единственный вменяемый отдел мужским характером. Как он собирается крутить гуляющих, если работал с бандитами......
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