Последний аксакал Умнова уходит из полиции Петербурга. Центр заняли москвичи
Сергей Петров, девять лет возглавлявший второй по стратегической важности из районов Петербурга — Адмиралтейский, сдал пост. Центр заняли москвичи.
Как стало известно «Фонтанке», приказом от 4 марта должность начальника Адмиралтейского УМВД занял полковник полиции Николай Моргунов. Год назад он переехал из Москвы в Петербург вслед за Алексеем Васильевым, который занял должность начальника Управления собственной безопасности. В структуре УСБ Моргунов стал заместителем начальника.
О том, что Адмиралтейский район ожидают перестановки, «Фонтанка» уже писала. Сергей Петров возглавлял район с 2011 года, а до этого был замначальника Петроградского УМВД. Он оставался одним из последних старожилов петербургской полиции после ротации, устроенной переведенным в феврале 2019 года из Москвы Романом Плугиным.
Вспомним также, что летом 2019 года москвич ненадолго возглавил Центральный район. Уже в декабре он пошел на повышение, а его место занял зам из местных.