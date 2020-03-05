Последний аксакал Умнова уходит из полиции Петербурга. Центр заняли москвичи

Сергей Петров, девять лет возглавлявший второй по стратегической важности из районов Петербурга — Адмиралтейский, сдал пост. Центр заняли москвичи.



Как стало известно «Фонтанке», приказом от 4 марта должность начальника Адмиралтейского УМВД занял полковник полиции Николай Моргунов. Год назад он переехал из Москвы в Петербург вслед за Алексеем Васильевым, который занял должность начальника Управления собственной безопасности. В структуре УСБ Моргунов стал заместителем начальника.



О том, что Адмиралтейский район ожидают перестановки, «Фонтанка» уже писала. Сергей Петров возглавлял район с 2011 года, а до этого был замначальника Петроградского УМВД. Он оставался одним из последних старожилов петербургской полиции после ротации, устроенной переведенным в феврале 2019 года из Москвы Романом Плугиным.

