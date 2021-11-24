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Дожали начальника ГИБДД Петербурга. Алексей Семенов написал рапорт об уходе

Начальник ГИБДД Петербурга написал рапорт об уходе

Начальник ГИБДД Петербурга и Ленобласти Алексей Семенов написал рапорт на имя министра МВД. «Фонтанка» дает подробности и объясняет перспективы.

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Фото: гибдд.рф
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По информации нашего издания, около 14 часов 24 ноября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти зарегистрирован рапорт начальника регионального ГИБДД, генерал-майора Алексея Семенова на имя министра МВД Владимира Колокольцева. В документе указано: «Прошу ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении меня от занимаемой должности».

На всякий случай заметим, что адресатом выбран именно министр, так как должность начальника ГИБДД по Петербургу и Ленобласти — указная. То есть решение принимает даже не министр, а президент. Согласно процедуре, теперь рапорт Семенова поступит в канцелярию министра, а оттуда — в администрацию президента. Теоретически, конечно, может быть два варианта решения — согласен или продолжайте служить, но в новейшей истории силовиков крайне редки прецеденты, чтобы после таких заявлений президент не подписал указ об увольнении.

Все же не спешите. В рапорте же не указано, что Семенов увольняется на пенсию в связи с выслугой лет. Это лишь его инициативное желание встать из кресла шефа ГИБДД. (Другое дело, что, безусловно, этот рапорт является добровольным лишь формально. Вряд ли для кого-то в правоохранительном мире секрет, что уже минимум два года идет противостояние между ним и начальником главка Романом Плугиным.)

Из предыдущей информации «Фонтанка» смело делает вывод, что Алексей Семенов не готов уходить из МВД, а уже понимает, где собирается служить в системе. По данным нашего издания, он надеется перевестись в другой регион. Но уж не в Москву с таким настроением, это точно.

И чтобы «два раза не вставать» — не создавать дополнительную новость — добавим: по данным «Фонтанки», на место Семенова уже давно планируется заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД полковник Дмитрий Веселов.

Если Семенов большую часть своей жизни прожил и проработал в Петербурге — от оперативника до генерала, то Веселов прибыл на Неву за Романом Плугиным летом 2019 года.

Фото: гибдд.рф
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

killbeachtrash
Как не странно но жаль. Минимум нарядов на улицах. Даже показалось аварий стало меньше, а вот посты я бы снова запустил на выезде из города - это даже нужно на время ЧС.
Mafioza
У гайцов сегодня праздник будет.Наконец-то неудобный начальник уйдет и они спокойно продолжат "работу",а то бедные,даже взятки брать боялись..
Банин
А в чем интрига-то? Какова предыстория?
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