Дожали начальника ГИБДД Петербурга. Алексей Семенов написал рапорт об уходе

На всякий случай заметим, что адресатом выбран именно министр, так как должность начальника ГИБДД по Петербургу и Ленобласти — указная. То есть решение принимает даже не министр, а президент. Согласно процедуре, теперь рапорт Семенова поступит в канцелярию министра, а оттуда — в администрацию президента. Теоретически, конечно, может быть два варианта решения — согласен или продолжайте служить, но в новейшей истории силовиков крайне редки прецеденты, чтобы после таких заявлений президент не подписал указ об увольнении.

По информации нашего издания, около 14 часов 24 ноября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти зарегистрирован рапорт начальника регионального ГИБДД, генерал-майора Алексея Семенова на имя министра МВД Владимира Колокольцева. В документе указано: «Прошу ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении меня от занимаемой должности».

Все же не спешите. В рапорте же не указано, что Семенов увольняется на пенсию в связи с выслугой лет. Это лишь его инициативное желание встать из кресла шефа ГИБДД. (Другое дело, что, безусловно, этот рапорт является добровольным лишь формально. Вряд ли для кого-то в правоохранительном мире секрет, что уже минимум два года идет противостояние между ним и начальником главка Романом Плугиным.)



Из предыдущей информации «Фонтанка» смело делает вывод, что Алексей Семенов не готов уходить из МВД, а уже понимает, где собирается служить в системе. По данным нашего издания, он надеется перевестись в другой регион. Но уж не в Москву с таким настроением, это точно.



И чтобы «два раза не вставать» — не создавать дополнительную новость — добавим: по данным «Фонтанки», на место Семенова уже давно планируется заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД полковник Дмитрий Веселов.



Если Семенов большую часть своей жизни прожил и проработал в Петербурге — от оперативника до генерала, то Веселов прибыл на Неву за Романом Плугиным летом 2019 года.

