FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
74.53р84.67р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

УСБ и экономическая полиция Петербурга остались без руководства после московской проверки

Руководители экономической полиции, которые в декабре 2021 года были наказаны начальником главка Плугиным, отстранены по результатам проверки МВД.

5
Печать

Как стало известно «Фонтанке» 13 января, своих постов лишились начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции полковник Евгений Ульянов и его первый зам полковник Смирнов.

Также своего поста с формулировкой «по результатам московской проверки» лишился начальник управления собственной безопасности главка полковник Алексей Васильев.

И Ульянов, и Васильев переехали в Петербург из Москвы после назначения на пост начальника ГУ МВД Романа Плугина.

Перед Новым годом Ульянов с еще 17 подчиненными был наказан руководством. Как тогда полагали, в превентивных мерах.

Московская проверка, как писала «Фонтанка», уже обезглавила кадры главка. Перестановки произошли в среде начальников районных управлений.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Otkating
Впервые в истории под давлением международного терроризма в суверенном государстве объявлены глубокие преобразования социальной направленности.
262224921
Они думали что если спутником превьются то все беды и хвори стороной обойдут . А нет, братец , от "московской" проверки не уберёг .
r842er
Прямо так и написали в приказе и в трудовой книжке: "по результатам московской проверки"? 🤣
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний