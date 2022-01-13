УСБ и экономическая полиция Петербурга остались без руководства после московской проверки

Как стало известно «Фонтанке» 13 января, своих постов лишились начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции полковник Евгений Ульянов и его первый зам полковник Смирнов.
Также своего поста с формулировкой «по результатам московской проверки» лишился начальник управления собственной безопасности главка полковник Алексей Васильев.
И Ульянов, и Васильев переехали в Петербург из Москвы после назначения на пост начальника ГУ МВД Романа Плугина.
Перед Новым годом Ульянов с еще 17 подчиненными был наказан руководством. Как тогда полагали, в превентивных мерах.
Московская проверка, как писала «Фонтанка», уже обезглавила кадры главка. Перестановки произошли в среде начальников районных управлений.