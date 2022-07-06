Трех генералов одним кликом. Петербургская программа МВД доказала теорему ФСБ

«Фонтанка» узнала, какое решение принято по петербургским генералам. Мы собрали факты, указывающие на налетевшую на них логику Москвы.



Фото: Данила Егоров/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Помощник министра МВД, генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов; начальник ГИБДД Петербурга, генерал-майор полиции Алексей Семенов; экс замначальника по тылу ГУ МВД Петербурга, генерал-майор внутренней службы в отставке Иван Абакумов задержаны по уголовному делу о злоупотреблении служебным положением (часть 3 статьи 285 УК). В ночь на 6 июля решение принято по делу, находящемуся в производстве Следственного комитета России. Это, конечно, безусловное событие.



Настроение у силового Петербурга тусклое, у Москвы — бодрое.



Таким образом, московская школа «бокса» показала свое ресурсное превосходство над петербургской.

Все заинтересованные, разумеется, уже перечитали предыдущие новости о том, что 5 июля прошли обыски у трех генералов. (Семенов — при «указной» должности — назначается президентом). Но прежде, чем осмыслить произошедшее, полезно вспомнить предмет внимания следствия — Фонд содействия программам ГУВД. А смотреть на эту структуру лучше глазами эпохи, когда она создавалась 15 лет назад. Умнов же стал начальником главка только через 5 лет, в 2012 году.



Что касается второй, частной стороны этой некоммерческой организации, то инициатором был недавно осужденный к 20 годам лишения свободы влиятельнейший петербургский бизнесмен Дмитрий Михальченко. (Как известно, арестовали его в 2017-м). Фонд не был прикрытием или искусственной организацией. В те годы у МВД на многое не хватало средств, начиная с праздников Дня милиции, заканчивая ремонтом ведомственных помещений. Но и это не вся краткая история.

Этот фонд — преемник Фонда ГИБДД «Нева», основанного в конце 90-х годов легендарным начальником ГИБДД Петербурга Бугровым при согласии начальника ГИБДД России, петербуржца Кирьянова. Участниками тогда являлись многие городские структуры — от «Совтрансавто» до пивной компании «Балтика». А в 2007 году начальник ГУВД Пиотровский просто переподписал договор с новым Фондом содействия программам ГУВД. На тех же условиях.



Кстати, в 2001-м тот же Дмитрий Михальченко основывал и Автономную некоммерческую организацию «Управление делами регионального фонда программ ФСБ по Петербургу и Ленобласти», о котором уже мало кто помнит. Так что все гораздо глубже. Но это уже археология.



Сегодня именно финансовую составляющую фонда и предъявляют трем генералам. Нашему изданию известно, что в материалах дела есть пара показаний петербургских бизнесменов, работавших на рынке коммерческих МРЭО (сегодня эти структуры упразднены), о принудительных выплатах в фонд по 400 тысяч в месяц. Также обнаружено, что руководители ГУ МВД порой пользовались автомашинами фонда в своих личных целях, абонементами в спортклубы, купленными на средства фонда, и еще чем-то. Согласно официально декларируемым правилам — это нарушения. С точки зрения практики — чепуха не строже выговора.



Но в нашем мире все зависит от времени и обострений в нем.

Ввиду того, что причины задержаний кратно важнее формально предъявленных претензий, «Фонтанка» изложит факты и каждый может их толковать на свой манер.

— В феврале 2019 года происходит концептуальная смена руководства полицейского главка Петербурга: Сергей Умнов становится помощником министра МВД, а на его пост назначен москвич Роман Плугин. Причем случилось это неожиданно и категорически не стояло в планах Умнова.

— С этого места начинается запрограммированная смена команд: Роман Плугин полностью меняет Управление экономической безопасности, Управление собственной безопасности, своих заместителей, начальника полиции. Заметим: самое неприятное боестолкновение происходит с заместителем по тылу Абакумовым.



— Единственным, кто стоит, как скала, является начальник ГИБДД Семенов, и ни для кого не секрет, что он близок к генералу Умнову (они вообще из одного села под Курском).



— Новое УСБ начинает искать изъяны в ГИБДД и находит их в чрезмерном объеме. Доходит до того, что инспекторы чуть ли не просят Семенова подать в отставку — они больше не силах страдать из-за чужих амбиций или высших игр.

— Наконец, в конце 2021 года генерал Семенов пишет рапорт на освобождение его от занимаемой должности (не путать с рапортом на увольнение). Все силовики считают, что новый начальник ГУ МВД Плугин дожал. Но министр МВД не соглашается, и Семенов остается в кресле.



— В конце того же 2021 года министр МВД критикует работу петербургского главка, после чего увольняются все ключевые москвичи из экономической полиции и собственной безопасности ГУ МВД. Теперь заговорили, что Сергей Умнов ответил, а Плугину прочат чуть ли не ссылку в дальний регион.

— В феврале 2022 года никто не обращает внимания, что старое дело по фонду забирается из СК Петербурга и поручается СКР.

— Слухи, сплетни прерываются спецоперацией. Тема больше неактуальна. Вроде.

— 5 июля сотрудники центрального аппарата ФСБ наносят удар по Семенову, Умнову, а заодно и Абакумову.

В Петербурге говорят об излишней беспощадности, в Москве — о том, что правила боя не нарушены. Теорема о том, что у ФСБ всегда на один патрон больше, доказана. Похоже, это нокаут.

Делайте выводы. А если уверены в реванше, то и ставки.

По нашей информации, сегодня, 6 июля, меру пресечения Сергею Умнову и Алексею Семенову рассмотрит Басманный суд. Ивана Абакумова это ждет завтра, 7 июля.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

