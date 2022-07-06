    Пробки

    4/10

    usd58.51eur60.16
    ТЕМА ДНЯ

    Дело трех генералов

    За что хотят арестовать УмноваРаспродажа в ИКЕАПогода в ПетербургеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Трех генералов одним кликом. Петербургская программа МВД доказала теорему ФСБ

    13031
    20 комментариев

    «Фонтанка» узнала, какое решение принято по петербургским генералам. Мы собрали факты, указывающие на налетевшую на них логику Москвы.

    Фото: Данила Егоров/«Коммерсантъ»
    ПоделитьсяПоделиться

    Помощник министра МВД, генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов; начальник ГИБДД Петербурга, генерал-майор полиции Алексей Семенов; экс замначальника по тылу ГУ МВД Петербурга, генерал-майор внутренней службы в отставке Иван Абакумов задержаны по уголовному делу о злоупотреблении служебным положением (часть 3 статьи 285 УК). В ночь на 6 июля решение принято по делу, находящемуся в производстве Следственного комитета России. Это, конечно, безусловное событие.

    Настроение у силового Петербурга тусклое, у Москвы — бодрое.

    Таким образом, московская школа «бокса» показала свое ресурсное превосходство над петербургской.

    Все заинтересованные, разумеется, уже перечитали предыдущие новости о том, что 5 июля прошли обыски у трех генералов. (Семенов — при «указной» должности — назначается президентом). Но прежде, чем осмыслить произошедшее, полезно вспомнить предмет внимания следствия — Фонд содействия программам ГУВД. А смотреть на эту структуру лучше глазами эпохи, когда она создавалась 15 лет назад. Умнов же стал начальником главка только через 5 лет, в 2012 году.

    Что касается второй, частной стороны этой некоммерческой организации, то инициатором был недавно осужденный к 20 годам лишения свободы влиятельнейший петербургский бизнесмен Дмитрий Михальченко. (Как известно, арестовали его в 2017-м). Фонд не был прикрытием или искусственной организацией. В те годы у МВД на многое не хватало средств, начиная с праздников Дня милиции, заканчивая ремонтом ведомственных помещений. Но и это не вся краткая история.

    Этот фонд — преемник Фонда ГИБДД «Нева», основанного в конце 90-х годов легендарным начальником ГИБДД Петербурга Бугровым при согласии начальника ГИБДД России, петербуржца Кирьянова. Участниками тогда являлись многие городские структуры — от «Совтрансавто» до пивной компании «Балтика». А в 2007 году начальник ГУВД Пиотровский просто переподписал договор с новым Фондом содействия программам ГУВД. На тех же условиях.

    Кстати, в 2001-м тот же Дмитрий Михальченко основывал и Автономную некоммерческую организацию «Управление делами регионального фонда программ ФСБ по Петербургу и Ленобласти», о котором уже мало кто помнит. Так что все гораздо глубже. Но это уже археология.

    Сегодня именно финансовую составляющую фонда и предъявляют трем генералам. Нашему изданию известно, что в материалах дела есть пара показаний петербургских бизнесменов, работавших на рынке коммерческих МРЭО (сегодня эти структуры упразднены), о принудительных выплатах в фонд по 400 тысяч в месяц. Также обнаружено, что руководители ГУ МВД порой пользовались автомашинами фонда в своих личных целях, абонементами в спортклубы, купленными на средства фонда, и еще чем-то. Согласно официально декларируемым правилам — это нарушения. С точки зрения практики — чепуха не строже выговора.

    Но в нашем мире все зависит от времени и обострений в нем.

    Ввиду того, что причины задержаний кратно важнее формально предъявленных претензий, «Фонтанка» изложит факты и каждый может их толковать на свой манер.

    — В феврале 2019 года происходит концептуальная смена руководства полицейского главка Петербурга: Сергей Умнов становится помощником министра МВД, а на его пост назначен москвич Роман Плугин. Причем случилось это неожиданно и категорически не стояло в планах Умнова.

    — С этого места начинается запрограммированная смена команд: Роман Плугин полностью меняет Управление экономической безопасности, Управление собственной безопасности, своих заместителей, начальника полиции. Заметим: самое неприятное боестолкновение происходит с заместителем по тылу Абакумовым.

    — Единственным, кто стоит, как скала, является начальник ГИБДД Семенов, и ни для кого не секрет, что он близок к генералу Умнову (они вообще из одного села под Курском).

    — Новое УСБ начинает искать изъяны в ГИБДД и находит их в чрезмерном объеме. Доходит до того, что инспекторы чуть ли не просят Семенова подать в отставку — они больше не силах страдать из-за чужих амбиций или высших игр.

    — Наконец, в конце 2021 года генерал Семенов пишет рапорт на освобождение его от занимаемой должности (не путать с рапортом на увольнение). Все силовики считают, что новый начальник ГУ МВД Плугин дожал. Но министр МВД не соглашается, и Семенов остается в кресле.

    — В конце того же 2021 года министр МВД критикует работу петербургского главка, после чего увольняются все ключевые москвичи из экономической полиции и собственной безопасности ГУ МВД. Теперь заговорили, что Сергей Умнов ответил, а Плугину прочат чуть ли не ссылку в дальний регион.

    — В феврале 2022 года никто не обращает внимания, что старое дело по фонду забирается из СК Петербурга и поручается СКР.

    — Слухи, сплетни прерываются спецоперацией. Тема больше неактуальна. Вроде.

    — 5 июля сотрудники центрального аппарата ФСБ наносят удар по Семенову, Умнову, а заодно и Абакумову.

    В Петербурге говорят об излишней беспощадности, в Москве — о том, что правила боя не нарушены. Теорема о том, что у ФСБ всегда на один патрон больше, доказана. Похоже, это нокаут.

    Делайте выводы. А если уверены в реванше, то и ставки.

    По нашей информации, сегодня, 6 июля, меру пресечения Сергею Умнову и Алексею Семенову рассмотрит Басманный суд. Ивана Абакумова это ждет завтра, 7 июля.

    Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

    Фото: Данила Егоров/«Коммерсантъ»

    По теме

    Вышенков Евгений

    Заместитель главного редактора "Фонтанки.ру"

    ЛАЙК7
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 20

    Софокл Аристархович06 Июл 2022 в 16:56
    Женя, ты уже совсем ослаб! Тебе на отдых пора! Второго Константинова из тебя, к сожалению так и не вышло!.. :о(
    Написал какую-то ерунду, схожую с перечислением исторических дат (как в школьных учебниках истории), даже Курскую область приплел (с таким успехом можно было бы и Калининградскую назвать. Иногда о чем то стоит просто промолчать, а не выдавать свои фантазии за истину).
    А еще лучше - для бывшего опера(!) - провести собственное "журналистское" расследование, выяснить все обстоятельства имевших место событий, найти причастных к ним лиц, выдвинуть свою версию и т.п., а не собирать "по верхушкам" сплетни из сводок!
    И еще: ..эту "теорему" правильнее всего "аксиомой" называть!
    +0-0
    Денеб06 Июл 2022 в 16:54
    Друг дружку пожирают......успехов им в этом! Чем больше пожрут, тем лучше......
    +0-0
    FedorGr06 Июл 2022 в 16:45
    Вообще то, если источник шалостей это фонд ( разные фонды) при ГУВД ФСБ, из которого кормились все силовики Ленинграда Петербурга, то там как помнится важную роль играл Дима (Рукинов) и ФСО. Если это слив по линии Димы, то вполне логичны и результаты. Странно что "П" не притянули, у него и квартира и домик-дачка, и зарубежная недвига, вполне тянут на длительные вопросы.
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Комментарии
    20

    Новости компаний

    close
    close