Обыски ФСБ затронули бывшего главу ГУ МВД, ныне помощника министра МВД Сергея Умнова

Сотрудники управления «М» (курируют МВД) центрального аппарата ФСБ РФ провели следственные действия не только у начальника ГИБДД Петербурга и области Семенова, но и у его бывшего шефа, переехавшего в Москву, Сергея Умнова.

«В места, связанные с помощником министра МВД Сергеем Умновым» зашли 5 июля, как в Петербурге, так и в Москве, сотрудники, осуществляющие оперативное сопровождение уголовного дела о «злоупотреблении служебными полномочиями», пишет издание 47news.



По данным издания, следственные мероприятия прошли в загородном доме Умнова в поселке Удальцово Приозерского района, а также в его служебной квартире в Москве.

