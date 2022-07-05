Обыски ФСБ затронули бывшего главу ГУ МВД, ныне помощника министра МВД Сергея Умнова

Сотрудники управления «М» (курируют МВД) центрального аппарата ФСБ РФ провели следственные действия не только у начальника ГИБДД Петербурга и области Семенова, но и у его бывшего шефа, переехавшего в Москву, Сергея Умнова.
«В места, связанные с помощником министра МВД Сергеем Умновым» зашли 5 июля, как в Петербурге, так и в Москве, сотрудники, осуществляющие оперативное сопровождение уголовного дела о «злоупотреблении служебными полномочиями», пишет издание 47news.
По данным издания, следственные мероприятия прошли в загородном доме Умнова в поселке Удальцово Приозерского района, а также в его служебной квартире в Москве.
Связь Умнова с проблемами в деятельности коммерческих МРЭО в Петербурге, которые обнаружили в июле 2020 года, не очевидна. Однако не секрет, что генерал Семенов, которого также сегодня потревожили обысками, — его креатура, и последний из его замов, которые остались в петербургском главке после смены Умновым Петербурга на Москву.
Генерал-лейтенант Сергей Умнов возглавлял ГУВД по Петербургу и Ленобласти почти семь лет, c марта 2012 года по февраль 2019-го. После этого он был назначен помощником Колокольцева, а его место занял москвич Роман Плугин.