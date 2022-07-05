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    Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете и дома у начальника ГИБДД Петербурга и области

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    Сотрудники центрального аппарата ФСБ из управления «М» (который курирует МВД) и следователь СК РФ нанесли визит утром 5 июля генерал-майору, начальнику ГИБДД по Петербургу и области Алексею Семёнову.

    Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», которое было возбуждено год назад после проверки работы коммерческих МРЭО, сообщает издание 47news.

    Документы и информационные носители изымают из кабинета и дома генерала. Ранее та же бригада провела обыски дома у экс-заместителя по тылу начальника ГУ МВД, генерал-майора Ивана Абакумова и экс-начальника автохозяйства ГУ МВД Луня, а также в офисе «Фонда содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти».

    По версии следствия, неустановленные сотрудники главка обеспечивали незаконное систематическое привлечение денег от бизнесменов Петербурга.

    Алексей Семёнов — единственный оставшийся после ухода в Москву бывшего начальника ГУ МВД Умнова заместитель. У него, как писала «Фонтанка», давний конфликт с нынешним главой полиции Плугиным, который вылился в многочисленные дела в отношении сотрудников ГИБДД. В ноябре прошлого года Семёнов писал рапорт об уходе, но он не был удовлетворен. И Семёнов продолжил исполнять свои обязанности.

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