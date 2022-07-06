Начальника ГИБДД Петербурга и области Семенова задержали и увезли в Москву

По делу о злоупотреблении должностными полномочиями при работе Фонда содействия программам ГУВД задержан не только бывший начальник главка Сергей Умнов, но и его бывший зам — начальник ГИБДД Петербурга и Ленобласти генерал-майор Семенов.
Его процессуально задержали в ночь на 6 июля и увезли в Москву, сообщает издание 47news.
Не исключено, что содержаться он будет в том же изоляторе, куда накануне поместили помощника министра МВД Сергея Умнова, — ИВС на Петровке, 38.
Семенова, как и его бывших коллег Умнова и бывшего зама по тылу Абакумова, накануне обыскивали по делу, которое было возбуждено два года назад. Тогда после проверки коммерческих МРЭО появились вопросы о том, добровольно ли поступают деньги от петербургских бизнесменов в Фонд содействия программам ГУВД.