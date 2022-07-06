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    Бывший глава ГУ МВД Умнов в изоляторе

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    Начальника ГИБДД Петербурга и области Семенова задержали и увезли в Москву

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    10 комментариев

    По делу о злоупотреблении должностными полномочиями при работе Фонда содействия программам ГУВД задержан не только бывший начальник главка Сергей Умнов, но и его бывший зам — начальник ГИБДД Петербурга и Ленобласти генерал-майор Семенов.

    Его процессуально задержали в ночь на 6 июля и увезли в Москву, сообщает издание 47news.

    Не исключено, что содержаться он будет в том же изоляторе, куда накануне поместили помощника министра МВД Сергея Умнова, — ИВС на Петровке, 38.

    Семенова, как и его бывших коллег Умнова и бывшего зама по тылу Абакумова, накануне обыскивали по делу, которое было возбуждено два года назад. Тогда после проверки коммерческих МРЭО появились вопросы о том, добровольно ли поступают деньги от петербургских бизнесменов в Фонд содействия программам ГУВД.

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    Комментарии 10

    Инкогнито202106 Июл 2022 в 10:22
    Кормовая база сжимается, пожирают друг друга
    +0-0
    AlBerkut06 Июл 2022 в 10:10
    Класс!
    Чтотуд, чистка среди ментовских генералов?
    Ну это дело всегда полезное😎😂😂
    +1-0
    Znatok7806 Июл 2022 в 10:06
    Простите, а почему после проверок фонда Ахмада Кадырова, куда "добровольно" платили бюджетники Чечни, сами знаете кого не увезли в Москву? В общем, обычный передел, причём экономический. Об интересах общества здесь даже речи нет.
    +2-1
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    Комментарии
    10

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