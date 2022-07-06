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    Бывший начальник ГУ МВД Петербурга и области, помощник министра МВД Умнов находится в изоляторе в Москве

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    Задержанного накануне по делу о злоупотреблении должностными полномочиями генерала Сергея Умнова поместили в московский изолятор временного содержания на Петровке, 38. Об этом «Фонтанке» 6 июля сообщили в ОНК Москвы.

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    У помощника главы МВД, бывшего главы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в камере есть сосед, добавили в ОНК. А также уточнили, что Умнов сообщил о задержании накануне и что виновным в инкриминируемых ему деяниях он себя не признаёт.

    «Фонтанка» писала, что сотрудники курирующего МВД управления «М» центрального аппарата ФСБ РФ провели у Сергея Умнова следственные действия. По данным 47news, в связанные с ним места зашли 5 июля как в Петербурге, так и в Москве. В частности, мероприятия прошли в загородном доме Умнова в посёлке Удальцово Приозерского района и в столичной служебной квартире. Уголовное дело расследуется по статье о «злоупотреблении служебными полномочиями».

    Генерал-лейтенант Сергей Павлович Умнов возглавлял ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти почти 7 лет, c марта 2012 года по февраль 2019 года. После этого он был назначен помощником Колокольцева, а его место занял москвич Роман Плугин.

    Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

    Связь Умнова с проблемами в деятельности коммерческих МРЭО в Петербурге, которые обнаружили в июле 2020 года, неочевидна. Однако не секрет, что генерал Семенов, которого также сегодня потревожили обысками, — его креатура и последний из его замов, которые остались в петербургском главке после смены Умновым Петербурга на Москву.

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