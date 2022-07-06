Бывший начальник ГУ МВД Петербурга и области, помощник министра МВД Умнов находится в изоляторе в Москве

Задержанного накануне по делу о злоупотреблении должностными полномочиями генерала Сергея Умнова поместили в московский изолятор временного содержания на Петровке, 38. Об этом «Фонтанке» 6 июля сообщили в ОНК Москвы.
У помощника главы МВД, бывшего главы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в камере есть сосед, добавили в ОНК. А также уточнили, что Умнов сообщил о задержании накануне и что виновным в инкриминируемых ему деяниях он себя не признаёт.
«Фонтанка» писала, что сотрудники курирующего МВД управления «М» центрального аппарата ФСБ РФ провели у Сергея Умнова следственные действия. По данным 47news, в связанные с ним места зашли 5 июля как в Петербурге, так и в Москве. В частности, мероприятия прошли в загородном доме Умнова в посёлке Удальцово Приозерского района и в столичной служебной квартире. Уголовное дело расследуется по статье о «злоупотреблении служебными полномочиями».
Генерал-лейтенант Сергей Павлович Умнов возглавлял ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти почти 7 лет, c марта 2012 года по февраль 2019 года. После этого он был назначен помощником Колокольцева, а его место занял москвич Роман Плугин.