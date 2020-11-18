Не корысти ради. Рынок прощается с коммерческими МРЭО

Фото: Сафрон Голиков/Коммерсантъ



Источник этого бизнеса заключался в ежегодно продлеваемых с ГИБДД договорах безвозмездного использования имущества. Коммерсанты предоставляли инспекторам (не самого МРЭО, а его обособленных подразделений, некоторые из которых могли размещаться по двум адресам) помещения «под ключ» — с мебелью, техникой, оплаченной коммуналкой и уборщицами. Механизм заключения таких договоров был непрозрачным. Никаких конкурсов в открытом доступе отыскать не удается. Как и на каких условиях предприниматели входили в этот бизнес — можно судить лишь по слухам и ехидным догадкам.



В качестве награды за такую щедрость владельцы помещений получали возможность оказывать дополнительные услуги клиентам: сверх положенных пошлин они платили за «заполнение документов» и «консультации». В последнее время сервис дошел до того, что можно было из дома загрузить на сайте такого центра услуг сканы паспорта и ПТС машины и к назначенному времени приезжать уже за готовым свидетельством о регистрации и номерами. В обычных районных МРЭО сервис, конечно, на пару ступеней пониже.

По оценкам старожилов рынка, ежедневно успешное коммерческое МРЭО обслуживало в среднем по 100–150 клиентов. При стоимости их дополнительных услуг в районе 3000 рублей, в месяц выходило в районе 10 млн рублей — чуть больше или чуть меньше. В лучшие времена, когда таких очагов свободного бизнеса в городе насчитывалось больше 15 штук, годовой оборот можно было оценить в 1,8 млрд рублей. Сейчас, когда их не наберется и десятка, — ближе к миллиарду.

Новость в среду, 18 ноября, о закрытии одного из старейших частных заведений с полным пакетом услуг автолюбителям на Руставели https://www.fontanka.ru/2020/11/18/69554718/ не стало первой ласточкой. Они закрываются один за другим. Знающие люди со ссылкой на подписанный начальником ГУ МВД Романом Плугиным приказ (с формулировкой «в связи с оптимизацией деятельности регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции») подсказывают: действующие договоры продлеваться не будут. Этому есть масса и причин, и поводов. Но общий смысл именно такой: оставшиеся девять работающих обособленных подразделений МРЭО прекрастят работу к следующему лету.



Среди первых перестал брать деньги за консультации и заполнение документов (читай — за комфорт) Единый центр документов на Красного Текстильщика. Сайт ЕЦД отправляет клиентов за этой услугой на Оптиков, 4, во все еще работающее в частных помещениях МРЭО №6. Хотя архив интернета хорошо помнит: еще в сентябре на сайте ГИБДД красовались данные о МРЭО №14 на Красного Текстильщика. Сейчас эта страница пуста.

Временно не работает и МРЭО в Шкиперском протоке. Сотрудники подтверждают, да, вот-вот недавно работало, а теперь — нет. Причины не называют. Еще один выбывший из строя — ветеран движения, МРЭО №2 на Маршала Жукова. Его закрытие примерно совпало с локдауном, но с тех пор двери так и не открылись. Хотя близкий родственник «второго» — МРЭО №1 на Северном проспекте все еще продолжает работу.

«Раз оно работает, значит, договор аренды еще действует», — прагматично объясняет Сергей Кузнецов, владелец помещений, которые последние годы снимали на Северном проспекте структуры ГИБДД. Будет ли в очередной раз (как это делалось до сих пор) продлен 11-месячный договор, он не знает. Но отмечает, что ликвидация коммерческих МРЭО как класса вряд ли пойдет на пользу автолюбителям: «Любая монополия — это плохо. Она рождает некачественные услуги. Исходя из этих соображений, я думаю, что это решение спорное».



Еще менее многословен оказался совладелец помещений, где разместился МРЭО №3, Дмитрий Пучков. «Мне вам сказать нечего. Будет работать — не будет работать, я спокойно к этому отношусь», — сказал предприниматель, попросив больше не задавать ему никаких вопросов.

МРЭО в помещениях Сергея Кузнецова — один из немногих примеров сетевого бизнеса подобного рода. Совмещенные с его же крупным сервисным центром «Маршал», они работали на Северном и на Маршала Жукова. Другим — то ли совпадением, то ли удачей, — стал выбор структурами ГИБДД помещений вблизи автосалонов сети «Автопродикс» и других, принадлежащих Юрию Синкевичу с партнерами, к примеру, на Дальневосточном, и на Седова.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

