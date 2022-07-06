МВД РФ: Бывший замначальника ГУ МВД по Петербургу и области генерал Абакумов также задержан по делу Фонда ГУВД

МВД России официально подтвердило задержание помощника министра МВД Умнова, начальника ГИБДД по Петербургу и области Алексея Семенова и бывшего замначальника ГУ МВД Петербурга и области Ивана Абакумова.

Как сообщает пресс-центр ведомства 6 июля, факты злоупотребления должностными полномочиями со средствами Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО были выявлены в ходе совместной работы ФСБ России, ГУСБ МВД России и СК России.

Несмотря на то, что дело было возбуждено в июне 2020 года, обыски у фигурантов — помощника министра внутренних дел Сергея Умнова, начальника УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и области Алексея Семенова и бывшего заместителя по тылу начальника ГУ МВД Ивана Абакумова — проводились 5 июля 2022 года.

По версии следствия, в период с 2016 по 2020 год должностные лица из числа руководства петербургского главка приобретали имущество для личных целей из средств Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО.



Все трое фигурантов задержаны. Умнов, как писала «Фонтанка», находится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38. Семенова и Абакумова везут в Москву.

