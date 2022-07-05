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    Абакумов — третий. Еще к одному генералу пришли с «петербургскими» обысками

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    6 комментариев

    Сотрудники ФСБ и СКР наведались с обысками еще к одному генералу полиции — бывшему замначальника по тылу петербургского ГУ МВД Ивану Абакумову.

    Сотрудники Управления «М» (курируют МВД) центрального аппарата ФСБ потревожили владения генерал-майора внутренней службы в Крыму, пишет 47news 5 июля.

    Поводом для визита в дом Абакумова стало то же дело о злоупотреблении должностными полномочиями, возбуждённое после проверки работы коммерческих МРЭО, которое во вторник привело силовиков к начальнику ГИБДД по Петербургу и области Алексею Семёнову и его бывшему шефу Сергею Умнову.

    Подтверждённой информацией о том, что Абакумова везут в Петербург, издание не располагает. При этом сообщается, что более вероятная перспектива — поездка в Москву, поскольку возбуждённое петербургским следствием дело уже передано в Следственный комитет России.

    До 2020 года Иван Абакумов занимал должность замначальника по тылу петербургского главка. В 2019 году 55-летний генерал попал под следствие после того, как внутренняя проверка его больничного листа, предоставленного для продления отпуска, показала, что в указанный отрезок времени он одновременно лежал в Тосненской больнице и отдыхал на Тавриде.

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    Комментарии 6

    Porthiriy05 Июл 2022 в 20:56
    Какие люди ... не простые, вот и Умнов в очередной раз "связями" засветился, что там на повестке дня? Петербург?
    +0-0
    Ганс-Дитрих Геншер05 Июл 2022 в 20:51
    А когда-то и за Виктором точно также пришли...
    +0-0
    Иван Кадачигов05 Июл 2022 в 20:33
    Наивные люди. Берите любого генерала или любого чиновника, трясите, только не очень сильно, и натрясете столько денег, сколько полковнику Захарченко и не снилось.
    +0-0
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    Комментарии
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