Абакумов — третий. Еще к одному генералу пришли с «петербургскими» обысками

Сотрудники ФСБ и СКР наведались с обысками еще к одному генералу полиции — бывшему замначальника по тылу петербургского ГУ МВД Ивану Абакумову.
Сотрудники Управления «М» (курируют МВД) центрального аппарата ФСБ потревожили владения генерал-майора внутренней службы в Крыму, пишет 47news 5 июля.
Поводом для визита в дом Абакумова стало то же дело о злоупотреблении должностными полномочиями, возбуждённое после проверки работы коммерческих МРЭО, которое во вторник привело силовиков к начальнику ГИБДД по Петербургу и области Алексею Семёнову и его бывшему шефу Сергею Умнову.
Подтверждённой информацией о том, что Абакумова везут в Петербург, издание не располагает. При этом сообщается, что более вероятная перспектива — поездка в Москву, поскольку возбуждённое петербургским следствием дело уже передано в Следственный комитет России.
До 2020 года Иван Абакумов занимал должность замначальника по тылу петербургского главка. В 2019 году 55-летний генерал попал под следствие после того, как внутренняя проверка его больничного листа, предоставленного для продления отпуска, показала, что в указанный отрезок времени он одновременно лежал в Тосненской больнице и отдыхал на Тавриде.