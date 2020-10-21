«Это не чья-та злонамеренная шутка?» Профессоров СПбГУ обследуют у психиатра

Фото: коллаж/«Фонтанка.ру»/Pixabay





Вопрос о визите к психиатру профессор СПбГУ задал через виртуальную приёмную вуза. Он отметил, что о предстоящей процедуре его известили письмом из деканата Математико-механического факультета за подписью заместителя по эксплуатации материально-технической базы первого проректора К.А.Кузьмина.

«Самое удивительное во второй бумаге — это основание. Так для меня, профессора СПбГУ, вредным и опасным считается перенапряжение голосового аппарата и длительная вынужденная поза в положении стоя», — пишет педагог, заподозривший, что в деканате кто-то злонамеренно шутит.



«В связи с этим у меня четыре вопроса, — указано в обращении преподавателя. — Какие медицинские полномочия есть у заместителя по эксплуатации материально-технической базы относить обычную лекторскую работу к вредной и опасной? Есть ли утвержденный правительственный список вредных и опасных работ, где среди прочего упоминается чтение лекций? Каковы были критерии отбора преподавателей в этот список из 833 человек среди нескольких тысяч преподавателей СПбГУ? Это не чья-та злонамеренная шутка?»

20 октября на сайте вуза опубликован ответ проректора по организации работы с персоналом Владимира Еремеева. Он должен был разочаровать: предписание об обязательном психиатрическом освидетельствовании «работников, в том числе преподавателей» выдано по результатам проверки Государственной инспекции труда, проведенной в ноябре 2019 года. При этом направления были подготовлены ещё в сентябре, активную подготовку начали в конце года, но процесс затянул коронавирус.

Текущая ситуация позволила к ней вернуться с учётом минимизации контактов между людьми. Психиатр будет принимать индивидуально в отдельном кабинете, на каждого работника отводится по 5–7 минут. Тем, кто не может посетить специалиста в предложенный срок, рекомендуют договориться о переносе приёма в частном порядке.



Как сказано в объяснении проректора, соответствующий приказ подписан 5 октября 2020 года. Уточняется, что в основе предписания Государственной инспекции труда лежит постановление Совета министров — Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 года № 377.

В нём указан перечень видов профессиональной деятельности, связанной с влиянием неблагоприятных производственных факторов, работники которой должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже чем раз в пять лет. Среди неблагоприятных факторов действительно значатся работы, связанные с длительным пребыванием в вынужденной позе, в том числе стоя, а также связанные с перенапряжением голосового аппарата.

Непосредственно педагогической деятельности, указанной в ответе проректора, в перечне нет, однако есть категории «работники детских дошкольных учреждений, домов ребенка, детских домов, школ-интернатов, интернатов при школах», а также «работники учебно-воспитательных учреждений». В законе «Об образовании» этот термин используют в связи с образовательными организациями для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением.



«Фонтанка» запросила у СПбГУ комментарий о том, как часто и каких работников отправляют на освидетельствование к психиатру.

Внимание на себя обращает тот факт, что 1 октября один из работников через виртуальную приёмную задал аналогичный вопрос. Он отметил, что получил подобное направление впервые за шесть лет работы в вузе, и уточнил, является ли оно реальной необходимостью или чьим-то розыгрышем. Тот же проректор Еремеев сообщил, что приглашение стало ошибкой, а в отношении должностных лиц, допустивших рассылку недостоверной информации, будут применены меры дисциплинарного воздействия. Почему с разницей в 20 дней два педагога получили взаимоисключающие ответы — «Фонтанка» также спросила у вуза.

Октябрьский райсуд больше полугода слушает дело бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова. Его обвиняют в убийстве и последующем расчленении своей возлюбленной и аспирантки вуза Анастасии Ещенко. Историк признал вину. В центре Сербского обвиняемому провели комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, согласно ей — Соколов вменяем.



После убийства аспирантки депутаты-единороссы Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко внесли в Госдуму законопроект об обязательном психиатрическом освидетельствовании для преподавателей вузов. В материалах ректорского совещания СПбГУ говорилось, что университет поддерживает инициативу. Законопроект отклонили.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

