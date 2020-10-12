Ныне экс-доцент СПбГУ Соколов признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, но реальным виновником их общих бед считает своего научного оппонента: именно тот организовал травлю и даже, возможно, подослал к его невесте любовника «из криминальных кругов».

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Показания доцента Олега Соколова в суде были похожи на выступление именитого лектора. Он долго анализировал, что довело его до убийства возлюбленной, а некоторую информацию и вовсе почерпнул о ней, уже будучи в Крестах и Бутырке. Аспирантка в словах подсудимого вышла умнейшей и наилюбимейшей его женщиной, но, как только на горизонте показался оппонент Понасенков, все стремительно испортилось и даже толкнуло его невесту в объятия преступника международного масштаба. На заседание суда 12 октября Соколов пришел в костюме, на груди красовалась красная колодка Ордена почетного легиона.



Допрос начался с вопросов адвоката подсудимого Сергея Лукьянова и после двух кратких «да» на уточнение о признании вины в убийстве и незаконном хранении оружия, Соколов углубился в свой любимый предмет - историю. Сперва он посчитал необходимым ответить на все выпады в свой адрес со стороны Евгения Понасенкова. Тот, когда приходил в суд давать показания, упомянул, что, может, заслуги Соколова и признают коллеги по цеху, но заканчивал экс-доцент вечернее отделение истфака и докторской степенью не обзавелся. Ответное слово заняло без малого час, там были и строгие родители, которые заставили юного Олега Соколова выучиться на физика, и его роль как основателя реконструкторского движения в России - здесь он счел уместным сравнить себя с Петром I, давая понять, что никаких «со» в этом деле не было. Кроме того, историк писал книги, получал награды и письма от самого Путина. Судья и прокурор пытались вернуть подсудимого ближе к современным событиям, но тот надвинул на нос очки, вооружился конспектами и занял позу лектора. Требовал, и весьма грозно, его не перебивать.

17 монографий, которые были переведены на французский, польский и испанский, 110 научных работ, кандидатская диссертация, а что не написал докторскую - так то нехватка времени и происки завистников. «В одной из работ я писал, что, надеюсь, наш президент, как Наполеон, сможет из хаоса и развала воссоздать страну» - уже в третий или четвертый раз на заседании упомянул про Владимира Путина Соколов и предположил, вполоборота поворачиваясь к судье: пока он будет «говорить о президенте нашей страны», речь его не прервут. Через Сорбонну, работу на бизнесмена Виктора Батурина, бедственное материальное положение и переезд на продолжительное время в Европу, Соколов наконец дошел до возвращения в преподавательский состав СПбГУ и встречу со студенткой Ещенко. «Я увидел девушку, которая была для меня идеалом красоты, нос с горбинкой - это мой пунктик. Она напоминала мне испанскую принцессу», - поделился впечатлениями Соколов. Почти год он смотрел на нее украдкой. Потом она стала его студенткой и пришла на лекцию, а Соколов, как упомянул о себе историк, - единственный преподаватель, которому аплодировали после обычных пар.

Ещенко, вроде бы, не аплодировала, зато, вспоминал 64-летний преподаватель, хлопали ее ресницы. «Нужно быть бревном, чтобы не понять этого взгляда», - уверил Соколов и тут же добавил, что к своим студенткам никогда не приставал. Первая встреча вне стен вуза сразу состоялась у него дома, но пара лишь несколько часов подряд говорила о науке. «Я был поражен, насколько она была умной, интеллект на уровне доктора наук», - сыпал комплиментами в адрес убитой и расчлененной девушки историк. В рассказе Соколова, а к тому моменту он стал говорить тише и как будто нежней, сквозили и повторялись такие слова, как «чистота», «достоинство», «благородство», «ласка», «восторг», «счастье» и «любовь». Историк сразу рассказал Анастасии о жене и детях, она готова была принять все, кроме его исчезновения. Договорились о свадьбе, но чуть позже, когда проверят свои отношения. Зажили счастливо, погружаясь в научные труды и «сказку, которая ожила». Они называли друг друга Сир и Изабель. Ближе к 2018 году Соколову кто-то рассказал про книгу Понасенкова «Первая научная история войны 1812 года» и он решил в шутливом тоне рассказать о своих впечатлениях от прочитанного в шоу на YouTube Дмитрия Пучкова, больше известного как Goblin. Историк признался, что были некие здравые мысли в творчестве Понасенкова, но, по большей части, он увидел в книге «самолюбование» автора и «ахинею», которую пишет как будто бы студент-недоучка. В ответ он рассчитывал на какую-то аналогичную реакцию - немного издевок в Интернете, но не более.

Тон историка вновь изменился, взгляд стал суровым, а голос громким, когда прозвучало: Понасенков травил его и Настю, им угрожали, на него собирали компромат. Все это сильно омрачило их совместную жизнь, девушка стала нервной, историк регулярно заставал ее в слезах. «Она была выбита из колеи», - утверждал Соколов. Летом 2018 года он отвез детей на море, а по возвращению Ещенко оказалась другим, враждебным к нему человеком. «Доверие это хорошо, но контроль еще лучше», - процитировал Сталина Соколов и рассказал, что, оказывается, именно тогда у Насти появился любовник. Но узнал об этом Соколов уже в столичной Бутырке (куда был доставлен на экспертизу вменяемости), - то же самое сказали ему другие и якобы не связанные друг с другом люди в петербургских Крестах. И уверял суд, что никакого смысла обманывать у собеседников не было, а назвать их фамилии он не может из соображений безопасности. Не сделал он достоянием общественности и фамилию самого любовника (сперва написал ее на бумажке и передал судье, а когда узнать данные «героя» пожелали гособвинители и адвокат потерпевших, пришлось закрывать заседание).

Известно немногое, и только со слов Соколова - якобы тот судим за вооруженный разбой в 2013 году, сейчас в федеральном розыске и вроде как есть в базах Интерпола. Опасный рецидивист как-то связан с «черными риэлторами» и, возможно, через Настю претендовал на квартиру экс-доцента в центре Петербурга. Последнее деяние этого преступника - покушение на некое лицо из числа первых в государстве. Злодей скрылся, от него остался только айфон и черный «Ягуар». В смартфоне, считает Соколов, можно найти фото и переписку с Ещенко, суду достаточно проявить инициативу и обратиться в Следственный комитет. Соколов уверен, что с момента предательства до гибели Ещенко прошло 15 месяцев, хотя в верности она, верующая девушка, «клялась на образах». С позапрошлого лета скандалы стали регулярными, Ещенко якобы все время материлась и оскорбляла его детей. Соколов, по его словам, несколько раз просил ее уйти, но, как только заходила речь о расставании, та моментально успокаивалась, ластилась, а иногда и просто делала вид, что ничего не произошло.