Оппонент историка Соколова рассказал о пьянках на Бородинском поле и «маргинальном канале некоего блогера Гоблина»

Октябрьский райсуд Петербурга по делу Олега Соколова допросил важного свидетеля — 38-летнего правозащитника и внештатного сотрудника издательства «АСТ» Евгения Понасенкова. Подсудимый считает его психотравмирующим триггером убийства аспирантки Анастасии Ещенко. Понасенков в начале допроса 27 июля сообщил об отсутствии неприязненных отношений к Соколову, с которым воевал за наполеоновскую концепцию. «И сразу ложь! В течение двух лет человек вел травлю против меня», — взорвался подсудимый. Судья пообещала удалить Соколова до прений за несанкционированные выкрики с места.

«Я глубоко осуждаю его действия, но к личности не испытываю неприязни», — уточнил Понасенков. Предвосхищая накал допроса, свидетеля сразу попросили избегать унижающих и оскорбляющих эпитетов. Понасенков впервые увидел Соколова в конце 1990-х годов в Литературном музее, но не решился подойти из-за того, что историк был якобы пьян. Познакомились они в 2000 году на Бородинском поле, где, по словам Понасенкова, обретались реконструкторы — «деятели, которые рядятся в одежду наполеоновских войн». «Гражданин этот был достаточно пьян, — вспомнил Понасенков, участвовавший в бородинской конференции. — Требовал обращаться к нему по кличке Сир. Он комплексовал, когда к нему обращались по имени-отчеству. С нами был вежлив, но очень плохо стоял на ногах. На следующий год я его тоже видел — издалека, но мне казалось, что он опять-таки нетрезв». Понасенкова попросили охарактеризовать Соколова как личность. «С моей точки зрения, Соколов — чудовищно жестокий и в то же время комичный неудачник. Он старался быть тем, кем не является. Он был всего лишь доцентом СПбГУ, а мечтал, чтобы его называли Сиром. Это травмировало Олега. Жестокость проявлялась часто. Лошадей бил, задирал. Оскорблял адъютантов. Я заметил, что Олег очень любит самоутверждаться. Но как только приходил чиновник, он начинал лебезить. Очень груб, часто бывал истеричен. Я никогда не видел его благородства. Я думал, что историк, ученый должен быть выше дрязг».

Понасенков, представившийся членом независимого совета по правам человека, вспомнил, что после публикации в 2017-м его книги по эпохе 1812 года Соколов выступил «на каком-то маргинальном канале у некоего блогера Гоблина». «Знаете, такой лысенький, — уточнил Понасенков, а двухмиллионную аудиторию Youtube-канала Дмитрия Пучкова он объяснил так: — Чем примитивнее канал, тем больше у него аудитория». По словам свидетеля, Соколов в передаче Гоблина «в совершенно хамской манере говорил чудовищные вещи». «Он в свое время беспардонно использовал мои научные концепции, — добавил Понасенков. — Олег ведь вечерник, он окончил вечернее отделение СПбГУ. Может, там не учат, что надо ссылаться на коллег». Последний раз Понасенков видел Соколова 10–12 лет назад. С 2018 года они судятся после взаимных упреков в плагиате. Как проходят эти процессы, какие деньги кто кому должен выплатить, Понасенков не знает, так как это «не барское дело». Судами занимаются его юристы. Соколов напомнил, что оппонент должен ему 175 тысяч рублей «за оскорбительные ролики».