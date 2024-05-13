Стива Бушеми избили в Нью-Йорке, нападавшего не нашли

Актер Стив Бушеми получил травмы в центре Манхэттена и был госпитализирован. Неизвестный ударил его по голове.

Информацию о нападении газете New York Post подтвердил пресс-секретарь актера 13 мая, хотя само нападение произошло пять дней назад.

Актер был госпитализирован, обошлось без серьезных травм, у него отеки на лице.

Нападавшего пока не нашли. Он попал на записи с уличных камер, это мужчина с седой бородой.

Отмечается, что ударил актера прохожий просто так.

Стив Бушеми известен по ролям в таких картинах, как «Фарго», «Бешеные псы», «Большой Лебовски». Он снимался в сериалах «Подпольная империя», «Сопрано» и «Уэнсдэй».