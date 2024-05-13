«Бразильский проект "Зенита" закончился». Блогеры и журналисты ищут причины проблем команды Семака

Поражение «Зенита» от ЦСКА и сенсационный выход на первое место московского «Динамо» заставили эмоции забурлить. Отдел спорта «Фонтанки» поговорил с журналистами и авторами футбольных Telegram-каналов о проблемах «Зенита».



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Футбольный клуб «Зенит» 11 мая проиграл ЦСКА и за два тура до окончания сезона откатился на второе место, пропустив вперед московское «Динамо». Для команды Сергея Семака это поражение стало третьим в последних пяти матчах. На горизонте замаячили неиллюзорные шансы прервать пятилетнюю чемпионскую серию, как бы это ни выводило из себя болельщиков на «Газпром Арене». Мы связались с петербургскими журналистами и авторами футбольных Telegram-каналов и задали каждому из них по три вопроса о проблемах «Зенита».



Что происходит с Зенитом? Федор Погорелов, бывший комментатор «Матч ТВ», ведущий Telegram-канала «Нестандартное положение Федора Погорелова».

««Зенит» не смог успешно провести необходимую перестройку. Команда естественным образом «повзрослела» (если не сказать «постарела») за 5 лет. Перед сезоном ушли два ключевых игрока последних лет: Далер Кузяев отправился играть на Ленинградский проспект в Гавре, Малком — за деньгами в Саудовскую Аравию. Оставшиеся герои в первой половине сезона собраться не смогли, во второй — вообще посыпались».



Павел Городницкий, главный редактор сайта «Палач», ведущий Telegram-канала «Городницкий | Футбол, деньги, дичь».

««Зенит» очень пострадал от уходов Малкома и Кузяева, причем в равной степени. Нет баланса в середине, нет человека с магией в ногах — все же в атаке Малком гораздо эффективнее Вендела и Клаудиньо. Артур и Педро не смогли быстро адаптироваться, плюс есть проблемы с лимитом на легионеров (надо вписываться) и мотивацией (даже тройные премиальные возбуждают не так сильно, как еще год-два назад)».



Дмитрий Зимин, автор сайта «Чемпионат.com», ведущий Telegram-канала «Зимин | Футбол России»

«Очень простое объяснение: перестало лететь. Не изучал цифры, но, полагаю, количество голевых моментов принципиально не снизилось. Однако где-то оставили реализацию. Может, забыли в Краснодаре. Не исключаю, что тогда появилось внутреннее убеждение: титул уже у нас. Слегка расслабились. За такое команды, у которых ещё осталась мотивация, всегда наказывают на финише. Сложно возвращаться в гонку, когда в своей голове уже её выиграл. Семак пытается что-то изменить, проявляет гибкость, но пока выходит не очень. Именно с точки зрения результата».



Антон Ванюшов, ведущий Telegram-канала «Ванюшов | Рашен Football» и YouTube-канала «СБГ ШОУ»

«Все проблемы «Зенита» в голове. Это определенная мотивационная история. Команда просто не смогла собраться на концовку сезона и понять, что ей придется бороться. Вообще есть мнение, что «Зенит» обладает неким чемпионским духом и умеет побеждать. Но если мы посмотрим на последние пять лет, при Семаке «Зенит» выигрывал сильно заранее. А здесь приходится бороться до последнего. И когда вот они выиграли «Краснодар», мне кажется, они окончательно поверили в свое чемпионство. И мы все, болельщики, журналисты, поверили, что теперь-то уж «Зенит» этого не упустит. А в итоге упустили. Мне кажется, все-таки это мотивация. Футболисты в «Зените» сильнейшие в лиге, тренерский штаб сильнейший, но не хватает каких-то психологических возможностей».



Алексей Новик, ведущий Telegram-канала «Кафешка» и YouTube-канала «СБГ ШОУ»

«Что происходит с «Зенитом»? Ну, нецензурный ответ вы, наверное, напечатать не сможете, поэтому скажем одним словом: происходит кризис, причем жесточайший. За все время, что Семак у руля, такого еще не было. Мы привыкли, что команда зимой преобразуется, проходит сборы, получает новичков и с запасом, с отрывом выигрывает чемпионат. В этот раз зимой что-то пошло не так. Либо были неправильно проведены сборы, либо не рассчитали нагрузку, либо что-то еще, потому что мое ощущение, что во многих матчах команде чуть-чуть не хватает физики. «Зенит» должен перебегать всех, а он этого сделать тупо не может. Казалось, что нет мотивации, но, как мы увидели, мотивация есть, просто не получается. Возможно, это просто экстремальное отклонение в сезоне. В футболе так бывает, что одна команда просто берет и сыпется. Соответственно, в следующем сезоне, по идее, должно все вернуться к норме спокойного, уверенного завоевания чемпионства».



Не рано ли боссы «Зенита» объявили о решении подписать с Семаком новый контракт на пять лет? Федор Погорелов

«Нет, не рано. Переподписание контракта — элемент психологической поддержки. Это показывает, что топ-менеджмент клуба и главный болельщик доверяют Сергею Семаку. Заслуженно: потому что пять чемпионств подряд — это уникальное достижение. Если будет принято решение расстаться с Семаком, то увольнение все равно состоится, контракт на это не влияет: я уверен, что стороны полюбовно договорятся».

Павел Городницкий

«Про великий контракт Семака стало известно после кризисной серии. Это вполне нормальная мера поддержки: тренеру показали, что первый серьезный кризис и, вероятно, поражение в чемпионской гонке не повлияют на его позиции. Так было и со Спаллетти: его не сняли после первого сезона без титулов и даже поддерживали стихами. Так что у Семака есть минимум одна «жизнь». Еще нужно учитывать, что рынок тренеров сейчас очень сложный. В России нет коучей гарантированно сильнее Семака, а коучей с именем из Европы не выманишь. Остается Латинская Америка, но это экзотика — логичнее пока довериться Семаку».



Дмитрий Зимин

«Объявление логичное. Руководство захотело поддержать тренера. А лучшее решение — заявить о намерениях. Зачастую оно работает в плюс. Но РПЛ такой специфический турнир, что здесь всё совсем непредсказуемо. Хотя будь я менеджером любого клуба, то никогда бы не продлевал контракт с тренером больше чем на 2–3 сезона. Идеальное сочетание: 2+1. В Питере по такому принципу раньше работали. Нынешнее решение до конца мне трудно объяснить».

Антон Ванюшов

«Я вообще не считаю, что даже проигранный чемпионат и даже проигранный кубок как-то должны влиять на положение Семака в «Зените» в этом сезоне. Вот вообще никак не должны влиять. Это была попытка руководства, как мне кажется, показать главному тренеру и общественности, что они полностью доверяют Семаку. Это был способ попробовать взбодрить команду. По всей видимости, этот способ не сработал, но я думаю, все равно контракт с Семаком будет продлен. И для меня лично, несмотря на вот этот сложнейший сезон, когда есть огромные вопросы и к тренерскому штабу, и к игрокам, альтернативы Семаку все равно нет. И его продление — абсолютно правильное решение».



Алексей Новик

«Объявление о подписании нового контракта с Семаком — это была попытка вывести команду из пике, показать, что это наш главный тренер, и что мы ему полностью доверяем. В том числе, это было важно показать в пику формирующемуся общественному мнению, в том числе в комментариях и телеграм-каналах. У нас, к сожалению, болельщики немножко отвыкли проигрывать, и каждое поражение — всё, всех в отставку, всех разогнать, новых набрать. И вот в таких условиях руководство пыталось дать сигнал и команде в том числе, и самому главному тренеру, что мы вам доверяем, друзья, не нервничайте, пусть на вас не давит результат, даже если вы проиграете, ничего страшного, все нормально. Сработает ли этот шаг, мы, к сожалению, не знаем, потому что сезон еще не кончился. Я допускаю, вполне возможно, что сейчас команда проиграла, с них спал груз ответственности, что они должны быть чемпионами, и они такие: «А, ну не станем и ладно». И с таким настроением спокойно выиграют два оставшихся матча. То же «Динамо» может проиграть. Пожалуйста, давайте вспомним прошлый сезон Бундеслиги, когда «Боруссия» из Дортмунда проиграла чемпионство в самом последнем матче против «Майнца», если не ошибаюсь. Поэтому тут еще все может быть».



Кому пора на выход из «Зенита»? Федор Погорелов

«На мой вкус, совершенно зря гробит карьеру Александр Коваленко: в его возрасте надо играть. Вендел всем своим видом весной показывает, как неинтересно ему сейчас в «Зените». Точно не впечатлил Денис Адамов как основной вратарь. Не вижу смысла в продолжении аренд Марио Фернандеса и Изидора».

Павел Городницкий

«Кажется, пора прощаться со всеми, кто забронзовел. Клаудиньо играет по настроению, Вендел конкретно ноет, Мантуан греет лавку. В целом на их зарплатах можно экономить около 10 млн евро в год, а если выручить за бразильцев какие-то деньги, появится бюджет для мощной закупки российских игроков. Это адекватный спортивный проект — строить сборную внутри «Зенита», осознанно создавая базовый клуб под гипотетическое возвращение России к отборам».

Дмитрий Зимин



«Вендел, Клаудиньо, Кассьерра играют на остатках мотивации. Но глобально у них ее уже не так много. Полагаю, это первые кандидаты на выход. Не исключаю несколько аренд молодых игроков. И мощную трансферную закупку. Денег перед столетием точно не пожалеют».



Антон Ванюшов

«Мне кажется, еще год назад нужно было расставаться с рядом бразильцев. Как раз-таки здесь мы говорим о мотивации. Ребята без еврокубков, им очень тяжело бороться в чемпионате России. Поэтому я считаю, что это главная ошибка «Зенита» при комплектовании в этом сезоне. Зря решили удерживать Клаудиньо, Вендела. Нужно было с ними расстаться и попробовать привезти каких-то новых игроков. Поэтому я думаю, что часть лидеров должны этим летом команду покинуть. Ну и важно, что «Зениту» очень нужны сильные русские футболисты. Во многом проблема этой весны в том, что у «Зенита» не хватило так называемых паспортистов, способных выходить и хотя бы частично заменять бразильцев».

Алексей Новик



«Тому, кто хочет из нее уйти. Я думаю, это логично. И, в общем-то, про это говорит главный тренер, что никто никого не держит. Нет смысла держать в команде игроков, которые не хотят в ней играть. Но если бы я был футбольным менеджером, я бы, конечно, попытался договориться о том, что Вендел и Клаудиньо должны команду покинуть. Но на их место нужно приобрести равнозначную замену. Вопрос не в том, что кого-то надо продать, вопрос в том, кого ты купишь на замену. Продать можно всегда кого угодно, и дело это, в общем-то, нехитрое. Судя по тем фамилиям, которые мелькали в прессе, равнозначной замены пока не видно. Наоборот, это будет качественное ухудшение состава в любом случае. Потому что нет Лиги Чемпионов и нет смысла держать таких игроков на больших зарплатах. Назревает момент, когда команда должна перестроиться. Бразильский проект «Зенита», который собирался под Лигу Чемпионов, пик которого был в прошлом сезоне, наверное, пройден, этот проект закончен, и следующий цикл этой команды — это команда, в которой на лидирующих позициях будут русские игроки. Поэтому я думаю, что как минимум летом «Зенит» теряет Вендела и Клаудиньо, возможно, Матео Кассьерру и вместо них приобретает трех или четырех игроков с русским паспортом, возможно, за большие деньги, возможно, у прямых конкурентов. В конце концов, давно этого не делали, пора бы как-то начинать».



Записал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

