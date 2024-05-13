«Давно меня не взрывали в моей машине»: депутат-единоросс показал видео подрыва своего авто в зоне СВО

Депутат Астраханской думы от партии «Единая Россия» Денис Харитонов сообщил о подрыве своего автомобиля в зоне боевых действий. Об этом стало известно из телеграм-канала единоросса, где он также опубликовал видео горящей на дороге машины.
Своё личное транспортное средство Харитонов называет «боевой машиной депутата» и заявляет, что БМД была взорвана при выполнении «очередного задания» на СВО. «Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжелораненого товарища Шмеля, которые вёз его родным», — рассказывает депутат.
«Давно меня не взрывали в моей машине», — добавляет Харитонов и сообщает, что расследование происшествия взято под контроль «особым отделом бригады».
По данным РБК, Денис Харитонов с 2014 года принимает участие в боевых действиях в Донбассе после вступления в ряды ополченцев. Его имя также фигурировало среди имен бойцов ЧВК «Вагнер», задержанных в 2020 году в Белоруссии.