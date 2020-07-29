«Наш бизнес - смерть». ЧВК Вагнера разоблачили в Белоруссии

Две сотни наемников приехали в Минск перед президентскими выборами, пишут белорусские СМИ. КГБ назвал их поименно. Коммерческие подряды на убийство ведут в Петербург.

Фото: оперативная съемка / скриншот видео канала «Беларусь-1»

Задержанными в Белоруссии бойцами оказались выходцы из российских и украинских регионов. Их, по данным «Фонтанки», объединяет работодатель. Личные данные мужчин совпадают с участниками вооруженного формирования, о котором наслышаны многие, но оно никем не признается.

В ночь на 29 июля в белорусском санатории задержали 32 граждан России. - Они члены частной военной компании Вагнера, - доложил глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик президенту Александру Лукашенко. Среди изъятого - валюта Судана, молитва на арабском и нашивки с надписью «Наш бизнес - смерть, и бизнес идет хорошо».

ЧВК Вагнера - незаконное вооруженное формирование, возглавляемое петербуржцем Дмитрием Уткиным и якобы к ее деятельности имеет отношение ресторатор Евгений Пригожин. По официальной версии белорусского КГБ, группа Вагнера приехала в Минск для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами 9 августа 2020 года. «Россияне говорят, что чуть ли не мы их сами завезли. Надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Надо обратиться в структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», - сказал Лукашенко. В числе задержанных - хорошо обученные бойцы с опытом боевых действий в горячих точках, выяснила «Фонтанка». 40-летний астраханец Денис Харитонов с позывным «Баян» в ЧВК Вагнера устроился наводчиком. 43-летний тюменец Андрей Бакунович отметился снайперскими способностями. 36-летний Ринат Каримов из Челябинска имеет в своем послужном списке минимум одну командировку в Сирию, где группа Вагнера оставила неизгладимый след. Связать задержанных с ЧВК помогли размещенные в соцсетях фотографии и жетоны с личными номерами, выдаваемыми наемникам при зачислении в подразделение Вагнера. Но многие аккаунты удалены или заморожены.

Примерно половина наемников - выходцы из юго-востока Украины. Они участвовали в вооруженном конфликте на стороне ДНР и перешли к Вагнеру для заработка. В списке задержанных «Фонтанка» узнала 57-летнего уроженца Донецка Олега Дрыгу, его 34-летнего земляка, бывшего бойца «Беркута» Геннадия Фетисова, 39-летнего Максима Кошмана с позывным «Коршун» из Славянска, 36-летнего Павла Нижника из Макеевки. «Фонтанка» попыталась связаться с задержанными. Телефон 31-летнего Владимира Ли отключен, Денис Харитонов не взял трубку. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в комментарии «Фонтанке» подтвердил, что его бойцы со временем переходили в ЧВК Вагнера. «Я не одобрял это и как мог отговаривал от наемничества. Знаю нескольких человек, которые погибли в Сирии», - сказал собеседник. Стрелков не исключает попытку Кремля вмешаться в предвыборную кампанию Белоруссии руками Вагнера. «Если так, то это - полный провал, - добавил спикер. - КГБ Белоруссии - профессиональная организация, и я скорее поверю в то, что вагнеровцы приехали в Минск с какими-то целями, чем в версию их транзита».

О том, что бойцы ЧВК пережидали время в Минске для переброски в другую страну, почти одновременно заговорили бывший журналист Life Семен Пегов и писатель Захар Прилепин, возглавляющий партию «За правду». В 2016-2018 годах Прилепин участвовал в боевых действиях в статусе замполита батальона. Некоторые задержанные ранее служили в его подразделении. «То, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР, воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные теплые воюющие страны», - заявил Прилепин. Версию транзита размывает непрерывное авиасообщение России со странами третьего мира, куда военная транспортная авиация в период пандемии летать не переставала. Среди пунктов назначения присутствуют Сирия и Ливия - основные страны присутствия ЧВК Вагнера в последнее время. Судан, чьи банкноты найдены у задержанных, может быть коммерческой целью владельца ЧВК, связанной с добычей золота. Об этом пишет расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Это может объяснять потребность вагнеровцев в гражданских перевозках, так как их путешествие не связано с интересами Минобороны.

Прямых перелетов в Судан нет ни из Москвы, ни из Минска, следует из расписаний аэропортов. Из столицы Белоруссии пересадками до суданского Хартума стоит в два раза дешевле и быстрее, чем из Москвы. Александр Ермаков, Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»