16 мая — заседание клуба «Ресторатор»

Тематическое заседание «Фаст- и стритфуд»
Фаст- и стритфуд на протяжении последних лет — главный драйвер рынка общепита в России. В сложные периоды россияне традиционно начинают экономить на всем, в итоге увеличивается аудитория наиболее демократичных проектов, к которым фаст- и стритфуд и относятся. По итогам 2023 г. основные игроки рынка продолжают наращивать обороты быстрыми темпами.
Оборот российского рынка общепита в прошлом году достиг 2,82 трлн рублей, при этом, к примеру, совокупное число покупок и обороты трех сетей («Вкусно — и точка», Burger King, KFC/Rostic’s) подскочили разу на 22% и 28% соответственно, а средний чек вырос на 5% и составил 415 руб.
Одновременно, традиционные сети фаст- и стритфуда сталкиваются со все усиливающейся конкуренцией со стороны продуктовых ритейлеров, которые все большее внимание уделяют продаже кофе и готовой еды. К примеру, кофе-машинами оборудовано уже более 5 200 магазинов торговой сети «Пятерочка», что в 5 раз превышает показатели крупнейшей в России сети кофе навынос. Одновременно, по итогам 2023 года в магазинах этой сети спрос готовую еду вырос на 44%: всего было приобретено 1,3 млрд блюд.
Заседание клуба «Ресторатор» посвящено перспективам развития рынка фаст- и стритфуда в Петербурге и России.
Приглашаем вас на очередное заседание клуба для обсуждения следующих вопросов:
• Тренды рынка.
• Наиболее перспективные форматы для развития.
• Шаверма, бургеры, блины, пицца, пышки: что сейчас нужно открывать?
• Где открываться: ТЦ или улица?
• Что необходимо потребителям в 2024 году?
• Как снизить затраты и сдержать рост цен?
• Конкуренция со стороны ритейла: что можно противопоставить?
• Планы развития. Франчайзинг.
• Успешные кейсы.
К участию в круглом столе приглашаются: владельцы и управляющие ресторанов стрит- и фастфуда; производители и поставщики оборудования и продуктов для общепита.
Заседание клуба «Ресторатор» состоится 16 мая 2024 года, модератор заседания - Дмитрий Грозный
По вопросам участия обращаться:
Дарья Гуськова, +7 (981) 943–16–75, d.guskova@fontanka.ru