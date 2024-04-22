16 мая — заседание клуба «Ресторатор»

Тематическое заседание «Фаст- и стритфуд»

Фаст- и стритфуд на протяжении последних лет — главный драйвер рынка общепита в России. В сложные периоды россияне традиционно начинают экономить на всем, в итоге увеличивается аудитория наиболее демократичных проектов, к которым фаст- и стритфуд и относятся. По итогам 2023 г. основные игроки рынка продолжают наращивать обороты быстрыми темпами.

Оборот российского рынка общепита в прошлом году достиг 2,82 трлн рублей, при этом, к примеру, совокупное число покупок и обороты трех сетей («Вкусно — и точка», Burger King, KFC/Rostic’s) подскочили разу на 22% и 28% соответственно, а средний чек вырос на 5% и составил 415 руб.