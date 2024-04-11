Можно уложиться в два миллиона. Инвесторы рассказали, сколько будет стоить открытие своей кофейни

Ежемесячные затраты владельцев кофеен выросли на 100–120% за последний год, оборудование и сырье подорожали в среднем в полтора-два раза. Об этом рассказали «Фонтанке» игроки рынка.
После введения санкций кофейный рынок столкнулся с критическим дефицитом, когда стоял вопрос не о цене на зерно, а о том, приедет ли оно вообще. Как подчеркнул франчайзи бренда COFFEE LIKE Владимир Смирнов, сломались многие логистические цепочки, и если та же кофемашина до введения ограничений стоила 170 тысяч, то сейчас — около 300 тысяч рублей.
Как рассказали игроки рынка, в нынешних реалиях на открытие небольшой кофейни в торговом центре потребуется порядка 2 млн рублей, на полноформатное заведение с кухней и залом для гостей — более 6 млн.
При этом, несмотря на кризис поставок сырья, рост стоимости сопутствующих продуктов и кадровый голод, за 2023 год сегмент кофе навынос показал рост на 21% и достиг 107 млрд рублей, подчеркнул исполнительный директор франчайзинговой сети COFFEE LIKE Дмитрий Плетнев.
О том, как открыть собственную кофейню и почему не стоит бояться вставать дверь в дверь к конкурентам, — в тексте «Фонтанки».